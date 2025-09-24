El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un retroceso mensual de 1.3% durante julio pasado, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de obra, cuatro de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron una disminución mensual en el valor de su producción durante el séptimo mes del presente año.

Los segmentos cuya producción observó una disminución en julio pasado fueron: Edificación que registró una caída mensual de 2.9%; Electricidad y Telecomunicaciones, -1.6%; el segmento de ‘Otras Construcciones’, -0.8%; y Agua, Riego y Saneamiento -0.5%.

Por el contrario, los dos que reportaron un aumento fueron: Transporte y Urbanización con un alza mensual de 0.1%, así como Petróleo y Petroquímica con un repunte de 16.2%.

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.4%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 29.1% del valor de la producción de las empresas constructoras en julio con una caída anual de 36.6% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 70.9% del valor, con un aumento de 0.5%.

En el séptimo mes de 2025 el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una baja de 0.7%. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa retrocedió 0.7%, mientras que el personal no dependiente disminuyó 1.6%.

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.4%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.6%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 7.1%.

