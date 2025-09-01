En el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se enfatiza que no regresará el modelo neoliberal.

Se destaca que durante el primer año del segundo piso de la Transformación, se avanzó en la consolidación del nuevo modelo económico.

Está sustentado en el humanismo mexicano con prosperidad compartida, se señala en el texto que forma parte del capítulo sobre Prosperidad Compartida.

Lee también En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega a Diputados informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso de la funcionaria

Como ejemplo se menciona que la economía mexicana creció 1.2% anual en el segundo trimestre de 2025, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Lo anterior, se explica, como resultado del fortalecimiento del mercado interno, impulsado por el aumento de 12% anual en los salarios mínimos.

También por el Plan Nacional de Infraestructura, que este año invierte 811 mil millones de pesos, en trenes de pasajeros, carreteras, hospitales, obras hídricas y el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros sectores.

En Palacio Nacional, comparezco ante la nación para rendir cuentas sobre los primeros 11 meses de gobierno. Lo hago como servidora del pueblo, con la certeza de construir un México más justo, democrático, libre y soberano. Vamos bien y vamos a ir mejor; la transformación avanza.… pic.twitter.com/1ZpArulpVm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Además por el aumento salarial que es el más alto en términos reales entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dicho incremento pasó de 88.36 pesos en 2018 a 278.80 pesos en 2025.

Se pondera con ello, se recuperó 131.5% del poder adquisitivo de los trabajadores a nivel nacional.

De igual forma se logró reducir la pobreza laboral a 33.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más bajo desde que se tiene registro, al tiempo que se redujo la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres a solo 14 veces.

Lee también Gobernadores de todas las bancadas, la reaparición de Andy López y desde casa; en fotos, el primer informe de gobierno de Sheinbaum

Más reservas y peso fuerte

Por otro lado, se pone de manifiesto que las reservas internacionales alcanzaron un monto de 241 mil 716 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2025.

Mientras que el tipo de cambio del peso mexicano registró una apreciación de 4.6% frente al dólar estadounidense desde el inicio de la administración con una cotización de 18.75 pesos por dólar hasta el 30 de junio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm