Este viernes, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar, mientras que en la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista.

De acuerdo con especialistas de grupo financiero Monex, los inversores mantienen una expectativa optimista para la reunión entre Trump y Putin este día en Alaska.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre hoy alrededor de 18.72 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.43% u 8 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En tanto, el índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.39%. El euro sube 0.43% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.22%.

Lee también Precio del dólar hoy 14 de agosto: Así cerró el peso frente a la moneda estadounidense; aumento de inflación en EU pone nerviosos a los mercados

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas sube 0.04%, recuperando el apetito de los inversionistas.

Peso mexicano amanece con una apreciación de 0.43%. Foto: Archivo

Mercados accionarios amanecen mixtos ante datos económicos de EU

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, considerando los recientes datos económicos en Estados Unidos y a la espera de la reunión entre Trump y Putin en Alaska, prevista para las próximas horas.

Aunque las ventas minoristas se desaceleraron en Estados Unidos, las expectativas de un recorte de 50 puntos base de la Reserva Federal se han moderado, ante los recientes comentarios de Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, quien recalcó que existen riesgos actuales tanto para los objetivos de inflación como para los de empleo.

En el plano corporativo, las acciones de Intel subieron casi un 5%, luego de que Bloomberg informara que la administración de Trump estaba en conversaciones con el fabricante de chips, que atraviesa dificultades, para que el gobierno estadounidense adquiera una participación en la compañía.

Lee también Dólar es impulsado por los datos económicos en Estados Unidos; así amanece el tipo de cambio este 14 de agosto

Los futuros en Wall Street anticipan una apertura positiva, con el S&P500 cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico, tras el cierre de ayer nuevamente en máximos históricos.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance mínimo de 0.03%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 1.71% y el Han Seng retrocedió 0.98%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.67%, a la espera de la reunión entre Trump y Putin más tarde. Metales con sesgo negativo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc