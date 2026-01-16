La mañana de este viernes 16 de enero, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense, de acuerdo con información de Bloomberg.

En el mercado spot, el tipo de cambio cotiza en 17.66 pesos por billete verde, lo que significa una caída de 0.07% de la moneda mexicana.

Lo anterior coincide con una caída de 0.07% del Índice Dólar que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas.

El peso mexicano es la cuarta moneda que más pierde frente al dólar entre las principales divisas, solo después del rand sudafricano, con -0.31%, el won surcoreano, con -0.30%, y el real brasileño, con -0.09%

De acuerdo con Bloomberg, las ganancias están lideradas por la corona sueca con 0.34% el dólar neocelandés, con 033% y el yen japonés con 0.30%.

"El peso mexicano presenta una corrección técnica después de haberse fortalecido significativamente ayer, ante el optimismo de los inversores locales", según un análisis de Monex.

Precio del dólar en bancos este 16 de enero

Para este viernes 16 de enero, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.68 pesos por dólar, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Así cotiza el dólar en los principales bancos del país esta mañana:

BBVA México: 17.93 pesos por dólar

Banorte: 18.00 pesos por dólar

Banamex: 18.07 pesos por dólar

Banco Azteca: 17.84 pesos por dólar

