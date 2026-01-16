Más Información

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan

Mundial 2026: Edomex reforzará seguridad con IA rumbo a la Copa del Mundo; así funcionaría el esquema

Mundial 2026: Edomex reforzará seguridad con IA rumbo a la Copa del Mundo; así funcionaría el esquema

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

La mañana de este viernes 16 de enero, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense, de acuerdo con información de Bloomberg.

En el mercado spot, el tipo de cambio cotiza en 17.66 pesos por billete verde, lo que significa una caída de 0.07% de la moneda mexicana.

Lo anterior coincide con una caída de 0.07% del Índice Dólar que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas.

El peso mexicano es la cuarta moneda que más pierde frente al dólar entre las principales divisas, solo después del rand sudafricano, con -0.31%, el won surcoreano, con -0.30%, y el real brasileño, con -0.09%

Lee también

De acuerdo con Bloomberg, las ganancias están lideradas por la corona sueca con 0.34% el dólar neocelandés, con 033% y el yen japonés con 0.30%.

"El peso mexicano presenta una corrección técnica después de haberse fortalecido significativamente ayer, ante el optimismo de los inversores locales", según un análisis de Monex.

Tipo de cambio. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Tipo de cambio. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Precio del dólar en bancos este 16 de enero

Para este viernes 16 de enero, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.68 pesos por dólar, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lee también

Así cotiza el dólar en los principales bancos del país esta mañana:

  • BBVA México: 17.93 pesos por dólar
  • Banorte: 18.00 pesos por dólar
  • Banamex: 18.07 pesos por dólar
  • Banco Azteca: 17.84 pesos por dólar
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]