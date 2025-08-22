El peso reacciona a los datos económicos locales, destacando el retroceso de la inflación quincenal y un débil dato del PIB del segundo trimestre de 2025, mientras los inversores se mantienen a la espera de los comentarios del presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.72 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.09% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.2%. El euro baja 0.01% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.1%.

Lee también Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.05%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Peso mexicano amanece con una apreciación de 0.09%. Foto: Archivo

Mercados accionarios amanecen con movimientos positivos tras cifras de la inflación en México

Al cierre de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos en su mayoría positivos, tras conocer cifras del PIB en la eurozona y de inflación en México.

Adicionalmente, los inversionistas se mantendrán atentos al discurso de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole, lo que podría dar un panorama más amplio sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Fed.

En el plano corporativo, destaca que Meta Platforms ha firmado un acuerdo por un monto de 10 mil millones de dólares con Google, para utilizar los servidores, almacenamiento y otros servicios de Google Cloud durante los próximos seis años.

Lee también Inflación sorprende al llegar a 3.49% en la primera mitad de agosto; fue inferior a la esperada

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando la alza de 0.16% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.31%, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 0.05% y el Han Seng 0.93%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.16%, a medida que el mercado sopesa las perspectivas de los flujos de crudo ruso hacia India, después de que la administración de Trump aumentara las críticas a las importaciones de este. Metales a la baja.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc