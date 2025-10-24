Petróleos Mexicanos (Pemex) calculó este viernes que ya se han recuperado hasta el momento un millón 460 mil litros de hidrocarburo, por el derrame en el norte de Veracruz.

La compañía informó que, al corte de las 18 horas de este viernes, se registran avances significativos en las labores de recuperación de hidrocarburo derivadas de la fuga ocurrida en el kilómetro 46+935 del oleoducto 30” Poza Rica-Madero, en el municipio de Álamo, Veracruz.

La empresa gubernamental lleva a cabo maniobras de succión y retiro del hidrocarburo contenido en las barreras, además, señala que en campo operan más de 80 unidades terrestres y fluviales. Foto: Especial

La recuperación se ha realizado principalmente en puntos conocidos como Punto Cero (Álamo), Puente Km 33, Puente, la desembocadura del río Pantepec, Zanja del Bote y el arroyo Citlaltepetl. Asimismo, como parte de las acciones de contención, se mantienen instaladas 94 barreras marinas y 500 cordones oleofílicos, previamente colocados.

Para las labores de recuperación, se cuenta hasta el momento con 755 trabajadores de Pemex, Semar, ASEA y Gobierno del Estado de Veracruz; 2 buques recuperadores; 7 lanchas fluviales; 4 equipos de respiración autónoma; 2 equipos tipo skimmer y la incorporación de 19 camiones tipo full con capacidad de 60 mil litros para recolección de producto.

En apoyo a las comunidades afectadas, se han entregado un total de 6 mil 813 despensas, 7 mil 858 botellas de 1 litro de agua y 487 tinacos. “Pemex continuará manteniendo diálogo y apoyo a las y los vecinos de la zona. La empresa pública agradece nuevamente la colaboración solidaria de la población para agilizar las labores de contención, atención y limpieza. Pemex seguirá informando de manera puntual sobre los avances”, apuntó la petrolera esta noche.

Más temprano la petrolera había informado que, derivado de las tareas realizadas por la Dirección de Logística, se restableció la operación de la Bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en la localidad El Xúchitl, municipio de Álamo Temapache, con lo que se concluyeron al 100% los trabajos de limpieza.

Este derrame se generó a partir de las lluvias en el norte de Veracruz de hace dos semanas, de acuerdo con Pemex.

La Secretaría de Energía, quien está compartiendo los avances de la limpieza del derrame, fue cuestionada sobre el cálculo total del suceso, aunque a la hora de la edición no se ha dado respuesta a la incógnita.

