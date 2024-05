El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que la empresa incumplió las metas planteadas para el año pasado de acuerdo con su plan de negocios 2023-2027, según mostraron las primeras evaluaciones en diversos rubros de la empresa, de acuerdo con documentación en poder de EL UNIVERSAL.

En el caso del área operativa Pemex Transformación Industrial, se da cuenta de que el proceso de crudo estuvo 20% por debajo de lo programado para 2023. Asimismo, la reutilización de agua fue 30% menor que lo esperado.

“Para 2023 el volumen de reúso de agua en el proceso de crudo de las refinerías fue de 34.4 millones de metros cúbicos, resultado 30.3% inferior al objetivo de 49.4 millones definido para este año, debido al desfase en mantenimientos, que no permitió que las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz contribuyeran a mejorar el indicador”, señaló la empresa.

Fuente Pemex

Incluso, el margen de ganancias brutas la empresa quedó 20% por debajo de lo que se planteó en su plan de negocios más reciente.

Ajuste a metas

El documento Evaluación del Consejo sobre la ejecución de los Programas Anuales de Petróleos Mexicanos por el ejercicio 2023 reconoce que las metas establecidas para 2023 en materia operativa fueron altas. Ante ello, recomendó ajustarlas a la baja, planteamiento no hecho antes en esta administración.

“Es conveniente que se desarrolle la programación conforme a las capacidades reales de la operación, tomando en cuenta las trayectorias que se han visualizado”, señala el documento.

“Lo anterior permitirá establecer referencias más significativas respecto al desempeño observado y por tanto desarrollar conclusiones más valiosas, así como para brindar un margen de flexibilidad a los objetivos trazados, evitando que el valor arrojado para una métrica comprometa en automático el ajuste a lo previsto en las áreas relacionadas”.

Otros rubros donde la empresa quedó por debajo de las metas establecidas en el primer año del Plan de Negocios 2023-2027 fueron la producción de hidrocarburos líquidos, con rezago de 5.7%; producción de gas natural, 14.5% por debajo, e incorporación de reservas 3P por descubrimiento, con déficit de 63%.

En el caso de emisiones de gases de efecto invernadero en el área de petroquímicos, Pemex emitió 372% más de lo programado.

Problemática añeja

Expertos han señalado que los resultados de Pemex en su evaluación correspondiente al primer año del plan de negocios obedecen a que la empresa tiene problemas de fondo en áreas operativas, algunos derivados de malas decisiones gerenciales y otros por la falta de recursos.

En la actualidad, Pemex enfrenta problemas en áreas como refinación, por el incremento de proceso y la producción de más combustóleo; en exploración y extracción por la quema descontrolada de gas, y en transporte por la incidencia de tomas clandestinas y robo de hidrocarburos.

Financieramente, la empresa también padece las decisiones de la actual y anteriores administraciones, pues su deuda aún ronda 100 mil millones de dólares, los pasivos ya facturados a proveedores crecieron en el último año 67% y las calificadoras no dejan de advertir que Pemex representa riesgos por su falta de liquidez.

Esta situación también se ve reflejada en más accidentes, juicios laborales en contra de la empresa y recomendaciones en materia de derechos humanos.

Lo anterior, pese a tener respaldo del gobierno federal, que le ha eximido el pago de algunos impuestos y ha realizado aportaciones de capital, sobre todo para concluir la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, y ha impulsado una regulación que la favorece en toda su operación, desde la extracción de crudo hasta la venta de gasolinas automotrices.

Poca liquidez

Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, aseguró que los problemas de la petrolera se generan a raíz de su falta de liquidez.

“Estos problemas financieros afectan a la vez los pagos a proveedores. Ya se sabe que hay casos en los que no se están dando servicios a Pemex Exploración y esto afecta la plataforma de producción. Por otro lado, el hecho de que vayan a ajustar las metas es un atisbo de honestidad en una administración que no se ha caracterizado de honesta y, al mismo tiempo, también se confirma que el plan de sostenibilidad no tiene bases”, dijo.

Luis Miguel Labardini, socio de la consultoría Marcos y Asociados, afirmó que una realidad es que, históricamente, los gobiernos anteriores han nombrado al frente de Pemex a personas sin experiencia previa en el sector.

“La nueva administración debe redefinir el plan, de modo que las operaciones de refinación sean rentables. No es suficiente que estemos produciendo más combustibles, es necesario hacerlo sin que eso afecte las finanzas de la empresa en su conjunto”, recalcó.