(Pemex) alertó que no ofrecen empleos luego de que se difundiera un presunto fraude masivo dirigido a personas que buscan una vacante dentro de la, en Tabasco.

En un posteo en su cuenta de X, la empresa petrolera señaló que el modus operandi de esta estafa es que un grupo de personas, hasta el momento desconocidas, se hacen pasar por supuestos reclutadores que buscan y contactan a posibles candidatos ofreciéndoles facilidades para conseguir un puesto laboral dentro de la refinería, esto con un pago de por medio.

Por ello, Pemex insistió que no ofrece ningún empleo a través de alguna persona o bolsa de trabajo distinta a la que tiene la institución dentro de su página oficial, por medio de la cual registran los datos curriculares de las personas interesadas en los diversos puestos.

Recordó que ninguna institución o empresa legítima pedirá un monto de dinero para obtener un puesto laboral dentro de ésta.

Por otra parte, la petrolera mexicana en su comunicado recomendó tomar las siguientes precauciones para no caer en esta estafa:

  • No entregar dinero a desconocidos
  • Verifica la fuente: siempre consulta con las páginas oficiales de la empresa

No obstante, pidió a quienes hayan sido afectadas por esta estafa que denuncien con las autoridades correspondientes.

De esta forma, Pemex hizo un llamado a no caer en este tipo de engaños, y a denunciarlos inmediatamente, puesto que reitera que ninguno de los empleos que ofrece necesita de un intercambio monetario.

