Carlos Torres Rosas fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo director de Nafin-Bancomext, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras su designación este martes, en sustitución de Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en Estados Unidos, Torres Rosas tomó posesión del cargo en las oficinas de las instituciones al sur de la Ciudad de México.

El nuevo director de Nafin-Bancomext se comprometió a honrar la confianza de la mandataria mexicana con honestidad y profesionalismo.

También a "trabajar para que estas instituciones sirvan cada vez más al desarrollo del país, en el marco del financiamiento a la estrategia del Plan México, impulsando proyectos que generen bienestar y fortalezcan la economía moral".

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¿Quién es Carlos Torres Rosas, nuevo jefe de Nafin?

Torres Rosas es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido, de acuerdo con un comunicado de la dependencia federal.

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Además realizó estudios en Finanzas e Inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.

Mencionó que hasta el 15 de junio de este año, se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar.

Destacó que esas responsabilidades, le correspondía dar seguimiento físico y financiero a los programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

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Se encargaba de seguir que se cumplieran los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo federal con dependencias y entidades públicas. Asimismo, de la coordinación, la planeación, ejecución y evaluación del trabajo de las delegaciones de los Programas para el Bienestar en los estados.

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