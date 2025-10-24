Más Información
El día de hoy, viernes 24 de octubre, el servicio de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desarrollado y operado por el Banco de México recibirá mantenimiento a partir de las 5:45 de la tarde hasta aproximadamente las 8:00 de noche.
Durante el periodo de mantenimiento no será posible recibir ni enviar dinero a otras cuentas o de manera interbancaria. Aunque las aplicaciones de banco en línea seguirán funcionando y podrán realizar otras operaciones con normalidad.
Las apps de BBVA México, Banco Azteca, Banorte y Nu previnieron a los usuarios notificando el posible retraso y recomendaron anticipar operaciones importantes antes de dicho horario para evitar molestias.
¿Cuáles serán los bancos afectados?
SPEI regula la mayoría de instituciones bancarias, por lo que, todos los bancos en México sufrirán el retraso en transferencias electrónicas.
Algunos de los bancos más conocidos coordinados por SPEI, son:
- BBVA
- Banamex (Citibanamex)
- Banorte
- Banregio
- BanCoppel
- BanBajío
- Banco Azteca
- Caja Popular Mexicana
- HSBC
- Nu
- Santander
- Scotiabank
