La demanda de dinero en efectivo aumentó durante la semana en que arrancó el Mundial de Fútbol 2026, cuya inauguración fue el pasado 11 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

El Banco de México (Banxico) informó que en la semana que terminó el pasado 12 de junio la circulación de billetes y monedas creció 3 mil 761 millones de pesos.

Es decir, que los mexicanos incrementaron su preferencia por la liquidez como principal medio de pago en el marco de la fiesta mundialista que inició con el partido entre México y Sudáfrica, en el que la selección nacional resultó ganadora con un marcador de 2-0.

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Lo anterior, incluso considerando que fue unos días antes del pago de la quincena para la mayoría de los trabajadores formales que reciben su salario por nómina.

Si se compara con la misma fecha del año anterior, dicha demanda significó un incremento de 257 mil 563 millones de pesos.

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Con ello, el saldo total de la llamada base monetaria se ubicó en 3 billones 530 mil 154 millones de pesos, destacó el banco central mexicano en un reporte sobre el estado de cuenta.

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Explicó que dicha cifra significó una variación anual de 7.9%.

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Bajan las reservas internacionales

Por otro lado, Banxico informó que durante la semana anterior, las reservas internacionales del país registraron una disminución de 549 millones de dólares.

Así, su saldo al cierre de la semana pasada fue de 255 mil 183 millones de dólares.

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Mencionó que eso fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de México.

Sin embargo, en lo que va del año, dichos activos, que sirven de escudo financiero ante cualquier shock del exterior, acumulan un crecimiento de 3 mil 308 millones de dólares respecto al cierre de 2025.

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ss/mcc