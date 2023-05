Tras un largo proceso donde varios empresarios mexicanos se perfilaron como posibles compradores de Banamex, Citigroup anunció que la institución bancaria irá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de una Oferta Pública Inicial (OPI).

Por lo anterior, el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa discutió este miércoles en Con los de Casa con los colaboradores de EL UNIVERSAL Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta, moderados por David Aponte, Director General Editorial, sobre el tema: "Banamex no se vende en este sexenio, ¿Influyó AMLO en la decisión?"

Cabe recordar que, según cifras de Andrés Manuel López Obrador, la venta de Banamex iba a dejar al gobierno unos 2 mil millones de dólares en impuestos; sin embargo, la venta mediante una OPI tomará más de dos años, por lo que el presidente no podrá verla concluida durante su sexenio.

Lee también Banamex se venderá en bolsa, anuncia Citi Oferta Pública Inicial y Larrea queda fuera

Además de que Germán Larrea, quien estuvo cerca de comprar el banco, había protagonizado tensiones con el gobierno federal tras la ocupación, por parte de la Marina, de vías pertenecientes a Ferrosur, de su conglomerado Grupo México.

Así pues, el académico consideró como un "acto de autoridad" la toma de tramos ferroviarios, "muy a lo López Obrador", lo que estaría minando la reputación de México y afectaría las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

Esto porque, considera, "México es el país ideal para todos", con potencial para colocarse como una nación de primer mundo debido al contexto internacional, pero las acciones de AMLO dejarían ver que "no tiene la más remota idea de lo que está hablando".

AMLO "no escucha" a los miembros de su gabinete: Carlos Urzúa

Posteriormente, Carlos Urzúa se refirió al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien se encontraría en una situación difícil para contrarrestar las acciones de su jefe, quien "no escucha" a los miembros de su gabinete, y sus acciones "son arrebatos, son casi caprichos", dijo Urzúa, exsecretario de Hacienda.

Esto en relación con declaraciones de AMLO durante su conferencia matutina, ya que el Presidente reiteró su intención de comprar Banamex y crear una sociedad pública-privada, e incluso aseguró que “nosotros sí necesitamos un banco y es una oportunidad”.

Frente a este escenario, consideró Urzúa, Ramírez de la O tendría que explicar que "no hay dinero para comprar un banco tan grande y no tiene ningún sentido en términos financieros", pero se vería limitado por su escaso poder de convencimiento hacia el presidente de México.

Lee también Sector privado ve que decisión de no vender Banamex “coincide” con problema de Ferrosur

Además, aunque afirmó que aprecia al actual titular de la SHCP: "a mí me cae muy bien Rogelio", también manifestó que no le gustaría encontrarse en la misma situación: "yo no me pondría en los zapatos del secretario".

Adicionalmente, el columnista Mario Maldonado participó en la emisión a través de un video, donde explicó el contexto del proceso de venta de Banamex y afirmó que "pierde México", puesto que el país se está viendo afectado en términos de imagen.

Lee también AMLO no verá la venta de Banamex en su sexenio; el proceso concluiría hasta 2026

