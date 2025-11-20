Más Información

La economía mexicana crecerá 5% en sus exportaciones este año, a pesar de la política arancelaria que aplica Estados Unidos a algunos productos hechos en México, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De ese pronóstico, 4 puntos porcentuales serán por mayor volumen de exportaciones, mientras que el punto restante se deberá al aumento en precios de los productos.

Explicó que, a pesar de los aranceles, la región tiene una mejor posición con respecto al mundo porque el arancel promedio aplicado a las exportaciones de América Latina y el Caribe subió de 1% en enero a 10% en agosto, y para el resto del planeta promedia 17%.

Además, para México, la situación es mejor respecto a otros países latinoamericanos, porque, aunque el gobierno de Estados Unidos impuso un arancel de 25% a los productos mexicanos de exportación, en realidad el arancel promedio efectivo es de 8%, frente a 33% de Brasil, 20% de Uruguay, 18% de Nicaragua, 11% de Guatemala o 9% de Panamá y Perú.

“Para la región, la situación arancelaria en Estados Unidos es peor que a comienzos de año, pero mejor que la que enfrentan sus competidores. Esto abre oportunidades de desviación de comercio en favor de exportaciones de la región, como el vestuario, dispositivos médicos y la agroindustria”, dijo Salazar-Xirinachs.

Durante la presentación del documento Perspectivas de Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025, el comercio internacional en la nueva era de interdependencia instrumentalizada’, el secretario general de la Cepal indicó que México es el país de la región que más exporta a Estados Unidos.

“México representa el grueso del comercio total de bienes entre Estados Unidos y la región, con 63% de exportaciones y 75% de las importaciones”, destacó.

Salazar-Xirinachs recomendó no adoptar medidas que generen más incertidumbre, ante las “grandes perturbaciones y tensiones geopolíticas en el comercio mundial”.

