El sector empresarial debe prepararse desde su interior para incluir en el corto plazo la reputación como un nuevo requisito para mantener ingresos, encontrar financiamiento más económico, ser reconocido en mercados bursátiles o incluso para una crisis o el cese de operaciones, advirtió Lorenzo Fernández Alonso, director general de IPADE Business School.

“El cuidado y construcción de la reputación llegó no sólo para quedarse, sino que va a ir creciendo. Este ranking que hace ahora Merco, del cual muy rápidamente se estará hablando de él, se estará pidiendo en las organizaciones, como muy pronto estaremos viendo que se midan las emisiones de carbón, temas a los que hoy no se les da tanta importancia.

“Probablemente lleguemos también a medir la reputación, a decir ‘mira, tu organización no califica o no puede entrar a este concurso porque no tiene los niveles de reputación’. Sería muy bueno, porque eso obligaría a todas las organizaciones a estudiar y a crecer en esto”, apuntó el experto.

Merco presentó este estudio que incluyó un ranking sectorial que considera una amplia variedad de sectores y categorías, entre los que se encuentran: alimentación, aseguradoras, automotriz, autoservicio y tiendas departamentales, bebidas, belleza y cuidado personal, comercio electrónico, consejo empresarial, conglomerados, construcción e infraestructura, consumo masivo, educación y formación, ETT y servicios de recursos humanos, farmacéutico y laboratorios, farmacias y sector financiero.

Asimismo, incluye actividades estratégicas como hoteles y servicios turísticos, industria, materiales de construcción, medios de comunicación, ocio y entretenimiento, reparto a domicilio, restaurantes, servicios de paquetería y logística, tecnologías de la información, telecomunicaciones y transporte de viajeros.

Para Fernández Alonso, está claro: si las empresas no le dan valor todavía, deberían comenzar a hacerlo en lo inmediato.

“Vale mucho la pena que comiencen a trabajar en esto, porque además se genera con el tiempo. Como dice el adagio: ‘¿cuándo es el mejor momento de sembrar un árbol? Pues hace 15 años. ¿Y cuál es el otro? Es hoy’”, expuso.

Explicó que para las empresas esto puede representar acceso a financiamiento más económico, que sus clientes continúen comprando, que las acciones suban y que se genere un círculo virtuoso en donde haya aspectos positivos no sólo para la compañía, como se pensaba hace 50 años cuando solo querían rentabilidad.

En la actualidad las empresas deben buscar beneficios sociales, ambientales, y que aporten a la realidad en donde operan. Todo esto al basarse en la integridad, la confianza y la congruencia.

Itzel Torres, directora de Merco México, reiteró la importancia de que las empresas ya no solo busquen un beneficio económico.

“Las empresas que no se suban al barco de gestionar sus intangibles, de transmitir confianza, de tener un propósito corporativo, van a durar muy poco tiempo. Son empresas que van a perder no solamente lo intangible, sino también lo tangible, poco a poco, y evidentemente va a ser muy complicado que sean competitivas.

“Hoy las empresas que están mejor posicionadas, que tienen mejores resultados, son todas las que apuestan por este tema de los intangibles, como la reputación”, destacó.