La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que tras la intervención gerencial decretada en junio de 2025 y la revocación de la licencia para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a CAME, se pone en marcha el proceso de pago a los ahorradores.

De acuerdo con el regulador, el pago se realizará con recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), sin utilizar dinero del erario público.

“Este fondo se integra con aportaciones periódicas de todas las Sofipos y tiene como finalidad proteger los depósitos de los ahorradores. Con este esquema, se garantiza la devolución de hasta 25 mil UDIS por persona (aproximadamente 219 mil pesos), lo que permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores de CAME, es decir, 169 mil 564 ahorradores”, detalló la CNBV.

La dependencia puntualizó que el proceso de pago será ordenado, transparente y accesible, con el cual, los ahorradores podrán hacer su trámite a través de la plataforma electrónica www.fondodeproteccion.mx, o en los centros de atención que, en su caso, se habiliten para este fin.

CAME. (22/09/25) Foto: Hacienda

Asimismo, puso a disposición de los ahorradores la línea de orientación telefónica para resolver dudas:

Teléfonos de atención Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares:

55 53 93 43 26

55 53 93 51 72

55 68 12 80 44

55 68 12 80 43

Teléfonos de atención CAME

55 93 39 86 33

55 93 39 86 34

“La CNBV y el FOCOOP reiteran que las autoridades han actuado de manera coordinada, oportuna y apegada a la Ley, con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, garantizar la transparencia de los procesos y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero popular”, dijo la CNBV.

