La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reportó en conferencia de prensa que las empresas, especialmente las más pequeñas afiliadas al organismo, están quebrando por el incumplimiento de pago de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El tema de Pemex es crítico. Ahora sí hay muchos adeudos para afiliados, principalmente en la zona de Veracruz, de Oaxaca, Salinas Cruz, Guanajuato, Poza Rica, en Minatitlán, hay adeudos importantes a empresas constructoras afiliadas de estas 18 mil del padrón de CMIC. Han caminado algunos pagos, pero en honor a la verdad son pocos y sí está haciendo crisis en los afiliados”, apuntó Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC.

Pemex ha reportado que los adeudos que tiene con proveedores se ha ubicado en 404 mil millones de pesos la cierre de marzo de 2025.

La empresa reportó una reducción de este pasivo de 20% anual, pero la problemática sigue escalando.

El presidente de CMIC afirmó que están por comunicarse con el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, para concientizar más sobre esta situación.

EL UNIVERSAL había cuestionado a CMIC desde septiembre de 2024 sobre estos adeudos, pero hasta la fecha se obtuvo una postura. La problemática era que las empresas no reportaban la situación con el gremio que representa los intereses las compañías.

La situación está generando en las empresas sobre endeudamiento, despidos y hasta la quiebra de mas compañías.

“Antes no te podía decir porque nadie me decía nada, pero ahora ya hasta las empresas no les importa y dan su nombre y todo. 'Cuida la confidencialidad pública', pero sí, el nombre lo tiene el director en el escritorio”, señaló Méndez Jaled.

A decir de directivos, está situación se presenta solo con Pemex ya que la Comisión Federal de Electricidad presenta mejor solvencia, licita y tiene mejores finanzas.

Piden transparencia en las contrataciones

Otro asunto que está solicitando la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es que en los ajustes a la Ley de Obras Públicas, se integre a la Cámara para afinarla en aras de la transparencia de las contrataciones.

Expusieron que si bien de ha reducido el porcentaje de recursos públicos que se pueden asignar en adjudicación directa, en las licitaciones se están abriendo figuras de contratación que van en contra de la transparencia, la competencia de empresas y el mejor uso de recursos del erario.

“Se está recurriendo a un tipo de, por ejemplo, de adjudicación donde negocio contigo, donde te digo, "Esto vale un millón pesos, ¿en cuánto me lo puedes dar tú?" Y entonces tú le dices, "A ver, como soy una persona honesta, íntegra, yo te lo voy a dar en 800 mil, adjudicada. Estoy, sacando un brazo de la ley para poder seguir adjudicando obra. Eso no es transparencia. Ya te estoy dando un monto y ahora tú dime cuánto, pero lo negocio, yo te escojo, puede ser mi amigo, puede ser mi compadre, lo que quieras, no hay transparencia en esa parte”, alertó sobre los ajustes.

