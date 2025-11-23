Iberia denunció ante la UCO, la Agencia de Protección de Datos e INCIBE un hackeo al que definió como "el acceso externo no autorizado en un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero", que ha comprometido la confidencialidad de determinados datos personales de los clientes.

La compañía afirmó que la información contenida en ese sistema de intercambio de información es limitada y no es operacional, por lo que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos.

Según ha comunicado la aerolínea, la investigación preliminar indica que los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de la tarjeta de fidelización Iberia Club.

No obstante, la aerolínea indica que "no se ha obtenido ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".

🚨Cyber Alert‼️



🇪🇸Spain - Iberia



Iberia Airlines reports a security incident involving unauthorized access to an external provider, exposing customer names, emails, and Iberia Club loyalty IDs.



Sector: Air Transport

Threat class: Cybercrime



Status: Confirmed pic.twitter.com/wFwtBSrfZu — Hackmanac (@H4ckmanac) November 23, 2025

Iberia alerta que hackers obtuvieron códigos de reserva de vuelos

Sin embargo, reconoció que se han extraído algunos códigos de reserva para vuelos futuros, aunque subraya que "de momento, no hay constancia de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con estos datos".

Iberia está comunicando lo sucedido a los clientes afectados y ha establecido medidas de seguridad adicionales. En concreto, detalla que se ha implantado un doble factor de autenticación para todos los afectados de manera que nadie (aparte de ellos) pueda modificar su reserva o hacer cualquier gestión a través de la APP, la web iberia.com o el call center.

La aerolínea recomienda a los afectados que presten especial atención ante cualquier comunicación en nombre de Iberia que le solicite realizar alguna acción y ha puesto a disposición de los clientes el número de teléfono +34 900 111 500 para comunicar cualquier sospecha o anomalía.

Iberia ha pedido disculpas a los clientes afectados por los problemas que este ataque externo les pueda ocasionar y asegura estar "poniendo todos los medios a su alcance para mitigar los efectos de incidente y evitar que pueda repetirse en el futuro".

alm/mgm