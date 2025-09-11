La inteligencia artificial (IA) y los habilitadores digitales están redefiniendo las ventajas competitivas de las empresas en México. No se trata de una moda, sino de beneficios tangibles que los negocios pueden obtener al incorporar estas tecnologías en sus procesos.

Al respecto, el estudio Panorama de la innovación en México y Centroamérica 2025, muestra que la IA encabeza la lista de tecnologías con mayor impacto esperado durante los próximos tres años, mientras una mayoría significativa de las organizaciones acelera su transformación para competir en el mercado y servir mejor a sus clientes. Por ello, existe la posibilidad de que aquellas que no actúen a tiempo pierdan relevancia a corto plazo.

¿Cómo capturar el valor de la IA y las tecnologías emergentes?

1) Priorizar casos de uso con un retorno claro

La inteligencia artificial generativa (IAGen) es vista por las compañías como una “palanca” directa para automatizar tareas (66%), elevar la productividad (61%) y aumentar la satisfacción del cliente (59%). Estas ventajas permiten seleccionar proyectos con métricas de eficiencia y experiencias claras desde el inicio.

2) Fortalecer los cimientos de datos y nube

La IA analítica es la que más ha tenido el impacto esperado (66%), seguida de data & analytics (63%) e IAGen (55%). Por su parte, la nube sigue siendo un habilitador fundamental por su aporte en el incremento de las capacidades para ejecutar procesos, la colaboración remota y la reducción de costos. Sin datos de calidad y una plataforma flexible, los pilotos de IA tendrán mayores dificultades para escalar.

3) Convertir la cultura y el liderazgo en aceleradores

Los dos impulsores internos más citados para innovar son una cultura de innovación sólida (67%) y el apoyo por parte del liderazgo (66%). En contraste, las principales barreras son la escasa adopción de tecnologías emergentes y la falta de habilidades o skillsets necesarios. Para sortearlas, es necesaria una gobernanza clara, formación práctica en la materia y presupuestos que trasciendan esfuerzos aislados.

La IA se ha consolidado como una prioridad estratégica para las organizaciones, especialmente en sus vertientes analítica y generativa, que concentran las mayores expectativas de impacto en los próximos tres años. En México, la transformación digital ya está en marcha: 71% de las empresas han iniciado procesos concretos en esta dirección, lo que refleja un compromiso creciente con la innovación.

En este contexto, la IAGen destaca por su capacidad de generar valor tangible, principalmente mediante la automatización de tareas, el aumento de la productividad y la mejora de la experiencia del cliente. Esto la posiciona como un habilitador clave para la competitividad empresarial.

Además, confirma que las compañías que invierten con intención y gobiernan la innovación de forma transversal avanzan más rápido y con menos fricción. Para quienes buscan dar este paso de manera contundente, es recomendable apoyarse en equipos especializados que combinan experiencia en el sector, marcos probados y capacidades tecnológicas de punta. Así, es posible reducir tiempos, agregar valor y gestionar riesgos, mientras se prepara a la organización para la siguiente ola disruptiva.

La ruta está trazada: elegir casos de IA con impacto operativo y de cliente, cimentarlos en datos y en la nube, y respaldarlos con liderazgo, cultura y métricas adecuadas para la innovación. ¿Su empresa está lista para capturar los beneficios de la IA y otras tecnologías habilitadoras?

* Gerente de Innovación en KPMG Ignition México

** Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de los autores y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México