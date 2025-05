Nuevo Vallarta. La presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, dijo que puede que el huachicol fiscal sea una de las principales actividades ilícitas para algunos países como Estados Unidos, pero existen otras que están haciendo mucho daño a la sociedad mexicana.

Por lo anterior hizo un llamado a la banca a seguir invirtiendo en tecnología para evitar que sea usada por el crimen organizado.

“Es muy difícil decir: este es el sector al que deben ponerle atención porque el reto para la banca crece”, manifestó.

Lee también ¿Qué es el huachicoleo fiscal?

No solo la droga como el fentanilo, sino que hay muchas más actividades criminales, estableció De Anda Madrazo durante su participación en el panel Estándares de cumplimiento de la banca en un contexto internacional, en el marco de la Convención Bancaria.

Estableció que el reto crece también en zonas aseguradas; es un tema que no se puede acotar a un solo estado, porque existe el tráfico de personas.

Tráfico trasnacional de hidrocarburos, segunda fuente de recursos del crimen organizado

Recordó que la semana pasada el gobierno americano emitió una alerta sobre tráfico trasnacional de petróleo robado en México para ser ingresado, refinado y vendido en Estados Unidos, que para ellos representa la segunda fuente de recursos del crimen organizado.

Lee también La mafia del huachicol fiscal y sus cómplices

Sin embargo, la líder del grupo antilavado con sede en París, Francia, apuntó que en México hay muchos crímenes que afectan a nuestras sociedades, como la extorsión y el cobro de piso.

Cada vez están creciendo y están generando consecuencias terribles para la sociedad, advirtió.

Elisa de Anda Madrazo aseveró que lo anterior también representa un ingreso para el crimen organizado.

Lee también Huachicol fiscal

Intercambio de información en sector privado, clave

Hizo ver la importancia de compartir e intercambiar información entre el sector privado como la banca y las autoridades.

Por su parte, el Regional Head of Financial Crime for Mexico and Latin America, HSBC, José Luis Stein-Velasco, coincidió en que hay uno sin número de actividades criminales como tráfico de personas y armas, secuestro, huachicol y fraude.

Por eso es importante que los bancos entiendan la importancia de contar con información sobre la fuente de los recursos de sus clientes y los patrones de sus operaciones.

Lee también Difieren registros de Sener y Semar; ven huachicol fiscal

Sin embargo, reconoció que para los bancos es difícil tener información pública para un seguimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc