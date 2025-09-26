Si bien existen las condiciones para que la inflación general siga su tendencia a la baja y haya espacio para más recortes en la tasa de interés del Banco de México (Banxico), hay que esperar a que las proyecciones se materialicen en función de señales claras.

Así lo expresó el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, en su participación en el evento de la calificadora Moody’s Inside LatAm: México 2025.

“Estamos un poco en stand by para ver si esos datos se materializan, nuestras proyecciones ahí están”, dijo. Mencionó que la mayoría de los analistas de instituciones financieras creen que Banxico no podrá cumplir con sus metas y precisamente, refirió, hay una discusión sobre si las proyecciones que tiene el banco central se materializan o no.

Heath fue el único integrante de la Junta de Gobierno que se pronunció por mantener la tasa de referencia en 7.75%, frente a la mayoría que votó por un recorte de 25 puntos, como se dio a conocer este jueves.

Expuso que en la guía prospectiva del comunicado se señaló que el ciclo de bajas continuará y no cambia. Ese es el mensaje, apuntó.