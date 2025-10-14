El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, advirtió que sin una reforma fiscal en 2026 México tendrá un presupuesto débil que impedirá que la economía siga creciendo, mientras el crimen organizado se ha generalizado, con grupos como La Barredora.

En entrevista, también se congratuló por el acuerdo logrado para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Expuso que después de un crecimiento prácticamente nulo en este año, los ingresos serán insuficientes.

“Si no hay crecimiento, los ingresos serían menores, porque a menor crecimiento, menor avance de las empresas y, por lo tanto, hay menos impuestos”, estableció.

Se trata de una posible debilidad o fragilidad del presupuesto, enfatizó quien fuera titular de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Dijo que debería preocupar el escaso crecimiento previsto en el Paquete Económico 2026, lo que hace evidente la necesidad de una reforma fiscal, pues de lo contrario, insistió, no alcanzarán los recursos.

La recaudación de impuestos en México representa 17% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la OCDE asciende a 34% del PIB, destacó. Lo anterior, frente a promesas de que nuestro sistema de salud sería el doble o mejor que el de Dinamarca.

“Nuestro sistema de salud no va a poder parecerse al de Dinamarca de ninguna manera, porque ellos cobran tres veces más de impuestos”, aseguró.

Consideró que lo ideal sería que la recaudación se acerque a 34% del PIB, pero no de manera inmediata, sino avanzando primero a 22% o 25% del tamaño de la economía.

“Se puede ir aproximando a cifras mundiales y estamos lejos de eso”, señaló.

Se tendrían que aprobar varias reformas fiscales, pero sobre todo la tributaria, propiamente dicha, condicionó.

Ponderó que en 2026 será la primera vez en que Petróleos Mexicanos (Pemex) no contribuya. Al contrario, le costará al gobierno 31 mil millones de pesos en términos netos.