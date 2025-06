Con cinco votos a favor, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó cerrar el caso contra Google, al no probarse la existencia de ventas atadas en las prácticas monopólicas relativas al mercado de servicios de publicidad digital de búsqueda general a nivel nacional.

Dicha resolución significó que no hay infracción a la Ley y que por lo tanto no se impone ninguna sanción económica o de cualquier otro tipo.

El 24 de agosto del 2020, la Cofece inició una investigación por la posible práctica ilegal de obligar a los clientes a comprar publicidad en línea condicionada a la contratación conjunta de dos servicios de publicidad, lo que podría constituir una ventaja indebida frente a competidores.

La investigación se centró en dos productos de publicidad que ofrecía Google, por una parte, los servicios de publicidad en su página de búsqueda y, por otra, los servicios de publicidad en páginas web de terceros.

Sobre la hipótesis que trabajó la Cofece fue que se obligaba a los clientes a comprar la publicidad de Google al mismo tiempo que los servicios publicitarios en páginas web de terceros, sin embargo, no se comprobó porque los usuarios tienen la opción de desactivar la segunda opción.

Sin embargo, los clientes por razones estratégicas o comerciales pueden optar voluntariamente por contratar uno u otro servicio de publicidad.

La Comisión “analizó si Google condicionaba la compra de publicidad en su página principal de búsqueda a la contratación de publicidad en otras páginas web. Durante el procedimiento se valoraron las pruebas presentadas por las partes y se resolvió con base en los hechos del caso concreto”.

En un comunicado se explicó que el Pleno de la Comisión realizó una evaluación económica, técnica y jurídica en la que se centró en determinar si existían o no ventas atadas, para concluir que no se obligaba a una doble contratación, por lo que, los comisionados votaron por no sancionar a Google, al no respaldarse la hipótesis, en la votación se excusaron dos comisionadas: Andrea Marván y Ana María Reséndiz, por lo que el análisis del caso fue llevado a cabo por 5 comisionados.

Cabe mencionar que en otros países Google ha sido investigado por las autoridades correspondientes por existencia de diversas prácticas ilegales, como manipulación de precios, las cuales se corrigieron por la empresa.

