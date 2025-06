El convenio que presentaron ayer en Palacio Nacional para que deje de aumentar el precio de la tortilla y para que baje en los siguiente meses hasta en 10%, no será posible si no participan las 110 mil tortillerías y molinos del país, expusieron analistas y tortilleros.

Por una parte, el titular del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García, dijo que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla solamente es “un acuerdo entre dos organizaciones, no es nacional, participan entre 20 y 30 tortillerías a nivel país”.

Dijo que las dos organizaciones que participan son: Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, de Nezahualcóyot, que dirige Sergio Fidencio Jarquin Muñoz, “organización muy nueva, tiene como 3 o 4 años en esto y no trae ni siquiera 15 afiliados y si de esos entran cuatro o seis en el acuerdo es muchísimo-

López García dijo que la otra organización es una unión de tortilleros de Durango, que preside Antonio de la Torre, que incluso se supo trae denuncias por facturas apócrifas con el tema de Promasa, “él no tiene ni 10 afiliados y de esos solamente 2 entrarán en el acuerdo, no llegan ni a 25 tortillerías de todo el país, porque los conozco muy bien”.

Añadió que a pesar del acuerdo son muchos los factores a tomarse en cuenta para que tenga éxito, por ejemplo, debieran participar las más de 110 mil tortillerías.

Por otra parte, el precio de la tortilla no puede bajar en 10%, como lo anunció al principio del sexenio la Secretaría de Agricultura, porque reducir el precio de la tortilla significa que no suba el precio del gas, que tampoco se incrementen los aguinaldos, que no se reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas y no haya alzas de ningún insumo.

Además de que hay que considerar que debe pagarse la seguridad social de los trabajadores, hay que usar papel grado alimenticio y que al haber una gran cantidad de tortillerías informales se bajan las ventas de las formales, entre otros factores.

Hay lugares donde los tortilleros pueden vender en 21 o 22 pesos el kilo, porque se roban la luz, no pagan seguridad social de los trabajadores y operan en la informalidad.

Añadió que pagando nixtamal, es decir, agua, cal y maíz, cuesta 22.15 el costo de producción de un kilo, si alguien lo vende en ese precio es porque no pagan nada, si fuera así estaría en 24 o 28 pesos el kilo y si se venden en 30, 31 y 32 pesos el kilo es “porque se paga derecho de piso o extorsiones o se paga el maíz al doble de precio”.

Al respecto, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que si bien hay una caída del mercado de futuros del maíz de 4% y que la apreciación del tipo de cambio crea un entorno favorable para mantener bajo control los precios.

Mantener sin alzas los precios de la tortilla “exige coordinación en toda la cadena productiva, ya que existen más de 110 mil tortillerías y molinos, tarea no fácil a realizar”.

Añadió que “la meta de reducir 5% el precio de la tortilla es viable si participan todos los actores de la cadena molinos, harineras y tortillerías. Ya que cada una tiene diferentes condiciones de mercado” y a nivel nacional cada entidad enfrenta diversas condiciones de mercado que llevan a tener precios de la tortilla de 29 pesos en Sinaloa, 21 pesos en la Ciudad de México y 17 pesos en Puebla.

Explicó que “la industria harinera, con 20–25% del mercado, puede ajustar el precio de la harina, pero no puede garantizar el precio final de la tortilla sin colaboración del resto”.

Además de que el volumen propuesto que son 25 mil toneladas solamente representa el 2% del consumo mensual nacional, lo que significa que el impacto es limitado.

Para GCMA “no existen precios justos por sí mismos”, ya que éstos deben determinarlos la oferta y la demanda, agregó que si bien hay precios subsidiados como los que se dan en las Tiendas del Bienestar éstos tienen alto costo presupuestal.

La consultoría expuso que los créditos por 500 millones de pesos son esenciales para la modernización de las tortillerías lo que puede mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción.

Sin embargo, hay que fortalecer algunos programas como “retomar esquemas como Agricultura por Contrato, con uso de herramientas como coberturas de precios y tipo de cambio y fortalecer precios de referencia y acuerdos de compraventa que otorgue certidumbre a productores, industria de la masa y de la harina, así como, comercializadores que atienden a la industria de Nixtamal.”

