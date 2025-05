García Luna lavó dinero y lo usó para financiar campañas políticas: Pablo Gómez; "lo vamos a demostrar"

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que el gobierno de México va a demostrar que el esquema de lavado de dinero del exfuncionario Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fue utilizado para financiar campañas políticas.

"Una cosa también interesantísima: parte de este dinero fue a dar a campañas políticas, y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, eso es en el juicio mexicano, ¿me entienden? porque esto se tiene que ver también en los Tribunales mexicanos", aseguró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 23 de mayo.

Gómez Álvarez aseguró que el modus operandi de Genaro García Luna era "extraer extraer millones de dólares a través de contratos con entes públicos, sacarlos del país y regresarlos, se utilizó para hacer pagos a personas, así como para financiar campañas políticas", explicó en un comunicado.

Lee también García Luna obtiene ampliación para apelar sentencia por narcotráfico; usó su cargo para proteger al Cártel de Sinaloa, acusan

Pablo Gómez en la mañanera de Sheinbaum del 23 de mayo de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Por lo que el gobierno mexicano tiene órdenes de aprehensión abiertas y detenidos. "Hay unos avances muy buenos, y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante, no hay que detenerse”, afirmó.

Para el titular de la UIF la sentencia contra el exfuncionario desmuestra que el dinero salió de México y se alojó en el extranjero.

Genaro García Luna debe pagar al gobierno mexicano 748 millones 829 mil 676 dólares, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, mil 740 millones 25 mil 540 dólares.

Gómez Álvarez informó que Lisa Walsh, jueza de la Corte en Florida, emitirá otra sentencia sobre las empresas que se utilizaron en el esquema de fraude de García Luna.

Lee también Dinero que regresará García Luna representa un año del programa Mujeres Bienestar; "alcanza para el tren a Pachuca": Sheinbaum

Acusó que fue una "operación transexenal en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente".

Asimismo, aseveró que las empresas Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc, Nice Systems Ltd, y GLAC, lograron contratos públicos y a través de ellas se extrajeron millones de dólares de México hacia el extranjero mediante Occidental Bank al estado de Florida.

Pablo Gómez Álvarez reveló que García Luna utilizó 16 empresas sin contratos para lavar dinero.

Lee también Condenan a García Luna y a su esposa a pagar más de 2 mmdd

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc