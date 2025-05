Pablo Gómez, titular de la UIF detalla sentencia contra García Luna; asegura hay varias órdenes de aprehensión

Tras la sentencia emitida en corte civil del estado de Miami, en Estados Unidos, contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, y su esposa Linda Cristina Pereyra, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que tendrán que pagar a México 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales.

"Estos procesos que están en curso, van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado Democrático de Derecho. Lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo", mencionó.

Lo anterior se debe a que durante el periodo de 2009 a 2018, Genaro García Luna a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

Por lo anterior obtuvo contratos por un total 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.

Pablo Gómez detalló que Genaro García Luna tendrá que pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereyra otros 1,740 millones de dólares, dinero que robaron al gobierno mexicano a través de un esquema ilegal.

Aclaró que, en este proceso el Gobierno de Estados Unidos no tiene participación en este proceso, sino que la sentencia se da tras un proceso civil iniciado en su contra en 2021 por denuncia del Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Y explicó que en el proceso penal en México contra Genaro García Luna va avanzado con la colaboración de la Fiscalía General de la República, y comentó que hay conversaciones con los que tienen orden de aprehensión para que colaboren a efecto de que se aclaren diversos puntos.

"Entonces, nosotros tenemos un proceso penal en México. Proceso penal que está arrancado, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunas de las personas que tienen orden de aprehensión con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos".

Agregó: "Es lo que se busca en los dos procesos, en el proceso civil de Florida, que va muy bien, como ya hemos visto, y en el proceso penal en México, que también va bien. La Fiscalía General de la República ha puesto todo su empeño".

Críticas al Poder Judicial

En ese sentido, Pablo Gómez criticó al Poder Judicial pues en México un Tribunal Colegiado otorgó un amparo en su momento a Linda Cristina Pereyra para descongelar sus cuentas.

"Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares. Y un tribunal, un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la unión, como se llama en la jerga judicial, a ella para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Este contraste, esto nos dice cosas", criticó.

Respecto a la sentencia de García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la entrega de contratos en dólares fue un modus operandi durante muchos años, "de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción".

"Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara solamente la parte cuando él fue servidor público", destacó.

