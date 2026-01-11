En la temporada de Navidad, los gamers y jugadores ocasionales padecieron un alza inédita de precios.

Al vigilar las 55 principales ciudades en el país, el Inegi encontró que las consolas, discos y descargas de videojuegos se encarecieron en promedio 7.3% en diciembre con relación al mismo mes de 2024.

Estos productos nunca habían aumentado tanto de precio desde que hay registro comparable en el instituto, a partir de julio de 2019.

Desde octubre, las consolas, discos y descargas de videojuegos suben más rápido que la inflación nacional, que cerró el año en 3.7%.

En contraste, los juguetes y juegos de mesa se abarataron 0.9% durante diciembre y llevan ocho meses consecutivos bajando de precio, revela el monitoreo del organismo que preside Graciela Márquez Colín.

Por ejemplo, las tiendas localizadas en la Ciudad de México y su área metropolitana vendieron la consola Xbox Serie S, de 512 GB de almacenamiento, incluye control, con un precio promedio de 8 mil 677 pesos durante el mes pasado, un incremento de mil 687 pesos con relación a diciembre de 2024.

La misma consola en Guadalajara, Jalisco, se ofreció en 8 mil 899 pesos, mil 910 pesos más que un año atrás, mientras que en Monterrey, Nuevo León, alcanzó un precio de 8 mil 999 pesos y fue un alza de mil 800 pesos, según cifras del Inegi.

El año pasado, Sony y Microsoft, fabricantes de consolas, anunciaron incrementos en sus precios por los aranceles, los costos de producción y las condiciones del mercado.

The Competitive Intelligence Unit calcula que la industria de los videojuegos generó ingresos en el país por 42 mil 785 millones de pesos durante el año pasado, cifra 3.7% superior a la registrada en 2024.

Esta industria es un motor clave de innovación, creatividad y exportación. Genera empleos de alta especialización, promueve talento y fortalece la presencia del país en la economía digital global, explica.

El gobierno propuso aplicar durante este año un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a videojuegos con contenido violento, extremo o no apto para menores de edad. Sin embargo, la medida se echó para atrás en el último día de 2025.

