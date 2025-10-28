Fomento Económico Mexicano (Femsa), concentra sus planes de crecimiento con miras al Mundial de Futbol 2026 y alista su solicitud de licencia bancaria para el mismo año, luego de sortear un tercer trimestre del año en curso con señales de recuperación en el consumo.

“Nos estamos preparando para lo que debería de ser un 2026 emocionante, que incluye una Copa Mundial de la FIFA que se jugará parcialmente en México por tercera vez, así como el 100 aniversario de Coca-Cola en México. Nuestros equipos ya están trabajando arduamente para prepararse para el próximo año”, dijo el director general de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal.

En su reporte de resultados al tercer trimestre de 2025 enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma propietaria de Oxxo registró ingresos por 214 mil 638 millones de pesos, un crecimiento de 9.1% en términos anuales, impulsados por el crecimiento en sus unidades de negocio y el beneficio por efectos cambiarios, particularmente de Europa.

En tanto, las ganancias de FEMSA alcanzaron los 5 mil 838 millones de pesos, una disminución de 36.8%, debido a una pérdida cambiaria no monetaria, mayores gastos por intereses, menores ingresos por intereses y provisión de impuesto más baja.

De acuerdo con su reporte financiero el flujo operativo aumentó 8.1% respecto al mismo trimestre de 2024, al lograr en 30 mil 843 millones de pesos.

Por su parte, las ventas de Oxxo se ubicaron en 84 mil 738 millones de pesos, luego de que su negocio de Proximidad Américas creció 4.8% y reportó un total de 25 mil 378 tiendas.

“Durante el tercer trimestre, nuestros resultados mostraron una mejora secuencial moderada en México, un cambio de tendencia bienvenido en relación con la primera mitad del año. A medida que entramos en la recta final de 2025, somos cautelosamente optimistas de que nuestros resultados continuarán mejorando en nuestras unidades de negocio en el cuarto trimestre”, aseguró el directivo.

Foto: Archivo

Licencia bancaria, en 2026

Luego de que en febrero pasado la firma había anunciado sus intenciones de solicitar una licencia bancaria para su división Spin by Oxxo, el corporativo pospuso la decisión hasta el año próximo.

“Llegamos a la conclusión de que queremos tener mayor visibilidad y una idea de nuestra capacidad para usar nuestros datos con éxito en el sector crediticio antes de solicitar la licencia bancaria completa. Así que diría que estamos a aproximadamente un año de tomar la decisión de solicitar la licencia bancaria”, detalló el director de finanzas de la empresa, Martín Arias.

En llamada con analistas, el directivo explicó que ha decidido empezar con un mayor enfoque en su área de crédito, en la cual, han mencionado que podrían incursionar con alianzas.

“Esto no significa que vayamos a aumentar nuestro crédito, ni el ritmo de nuestro negocio crediticio, mucho más rápido que antes. Como les dije, y les prometo, los mantendremos informados. Y, para estar al tanto, no esperamos una inversión superior a los 20 o 30 millones de dólares el próximo año en pruebas nuevas”, indicó el directivo.

Según su reporte financiero, Spin by Oxxo sumó alrededor de 800 mil usuarios en el tercer trimestre y alcanzó 15.3 millones, equivalente a 22.3% más que un año antes, con una tasa de crecimiento mensual compuesta de 1.7 por ciento.

Detalló que la proporción de usuarios activos se ubicó en 64.8% de la base, tras crecer 20.5% anual y llegar a 9.9 millones. El volumen de transacciones mensuales subió 38.7% hasta un promedio de 84.1 millones.

es/mgm