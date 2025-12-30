El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, extendió el convenio para la internación e importación temporal de vehículos usados al estado de Sonora, el cual estaba vigente desde el 25 de noviembre de 2005.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el objeto del convenio es apoyar y facilitar los trámites que deben cumplir los extranjeros y los mexicanos residentes en el extranjero, para que circulen con sus vehículos de procedencia extranjera exclusivamente por el noroeste de Sonora, sin permiso de importación temporal de vehículos, ni otorgamiento de fianza o depósito para garantizar su retorno.

También tiene por objeto facilitar los trámites que deben cumplir los extranjeros y los mexicanos residentes en el extranjero para importar o internar temporalmente sus vehículos al resto del territorio del estado bajo el programa denominado Sólo Sonora, sin el otorgamiento de fianza o depósito para garantizar su retorno.

El convenio entre el Gobierno Federal y el Estado de Sonora, publicado en el DOF este martes, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y entra en vigor a partir del día siguiente al de su suscripción que fue el pasado 24 de diciembre.

Ambas partes consideraron conveniente dar continuidad a las facilidades para la internación e importación temporal de vehículos al estado de Sonora, por lo que acordaron celebrar el presente instrumento para prorrogar la vigencia del Convenio.

