Por supuestas denegaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, Estados Unidos presentó al gobierno mexicano un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Grupo México.

Esta es la sexta ocasión en lo que va de 2023 que activa este mecanismo, y la onceava desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), que dirige Katherine Tai, aseguró que se envía esta solicitud a México porque se negaron los derechos de libre asociación y de negociación colectiva de los mineros de la mina San Martín, productora de zinc y cobre.

Grupo México reanudó operaciones en mina San Martín pese a huelga, acusan

Este Mecanismo se activó a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo de Napoleón Gómez Urrutia, así como de la asociación de sindicatos más grande de Estados Unidos, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), así como del United Steel Workers.

Dichas organizaciones alegan que “Grupo México ha reanudado operaciones en la mina San Martín a pesar de que hay una huelga en proceso y de que la empresa participó en la negociación colectiva con una coalición de trabajadores a pesar del hecho de que los mineros tienen el derecho de representar a los trabajadores para una negociación colectiva”.

A partir de ahora, la Secretaría de Economía de México tiene 10 días para responder si acepta o no dicha solicitud y 45 días en total para revisar el caso en su totalidad.

