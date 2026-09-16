Washington.—La Casa Blanca estudia medidas para aumentar la capacidad de refinación de petróleo en Estados Unidos en los próximos seis meses, ante el alza de los precios del crudo y las advertencias de ejecutivos sobre una creciente crisis de suministro.

El asesor de Energía de la Casa Blanca, Jarrod Agen, aseguró, en el contexto de las reuniones del G20 sobre Energía que se celebran en Houston (Texas), que el gobierno del presidente Donald Trump evalúa recurrir a la Ley de Producción para la Defensa (DPA, en inglés), para flexibilizar regulaciones e impulsar inversiones a corto plazo en las refinerías existentes.

“El problema al que nos enfrentamos a nivel global es la capacidad de refinación”, señaló Agen en declaraciones a CNBC, en las que aseguró que las instalaciones estadounidenses operan prácticamente al límite de su capacidad.

Según datos de la Administración de Información Energética (EIA), las refinerías estadounidenses operaron a 97.8% de su capacidad disponible.

Agen reconoció que construir nuevas refinerías requiere mucho tiempo, por lo que la Administración estudia inversiones que permitan mejorar la infraestructura y el almacenamiento en seis meses.

A la presión sobre los combustibles se suma la caída de las reservas comerciales estadounidenses de petróleo, que disminuyeron en 391 mil barriles.

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