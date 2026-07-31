De enero a junio, se dejaron de financiar 29 mil 531 autos nuevos, estas unidades hubieran representado crédito automotriz por 15 mil 649 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con el apoyo de JATO Dynamics México y Urban Science.

La principal oportunidad para financiar vehículos se ubicó en Ciudad de México para el segmento de SUVs donde 5 mil 299 vehículos se dejaron de vender porque no se aprobó algún tipo de financiamiento.

También en la Ciudad de México se dejaron de financiar 3 mil 616 autos subcompactos; 2 mil 412 camionetas tipo pick up; y 2 mil 748 autos compactos.

Por otro lado, el análisis reportó que el promedio nacional de financiamiento, sin incluir flotillas, fue de 75% y en estados hay una participación igual o mayor al 70% de índice de financiamiento.

Si a este promedio nacional de 75% en la participación del crédito en la adquisición de vehículos nuevos se le incorporan las flotillas, compradas mayormente al contado, este porcentaje se reduce a 62% de financiamiento a nivel nacional.

En el primer semestre, las financieras de marca asociadas a los fabricantes de autos que ofrecen crédito para la compra de sus productos lideraron el crédito en seis segmentos, además de los vehículos híbridos y eléctricos.

[Publicidad]

Mientras que los bancos tuvieron una participación mínima en todos los segmentos, siendo los financiamientos mayormente utilizados por las marcas de origen chino ya que tienen alianzas con bancos.

Por último, el reporte puntualizó que en cuatro segmentos: subcompactos, compactos, SUVs y pick-ups, los compradores de vehículos nuevos prefieren el crédito a 60 meses o cinco años, mientras que para autos deportivos el principal lapso fue 36 meses o 3 años y para autos de lujo fue a 24 meses o 2 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc