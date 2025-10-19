Estamos a días de uno de los eventos más relevantes del año en temas de enseñanza financiera. Se trata de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) en su edición 2025.

El evento, a realizarse del 23 al 26 de octubre, tendrá la participación de diversas instituciones financieras, desde bancos hasta reguladores. Mediante talleres, conferencias y actividades lúdicas, enseñarán al público a mejorar su relación con el dinero.

Bajo el lema Vive la experiencia del bienestar financiero, la SNEF, a través de una expedición inmersiva que combina conocimiento, retos y diversión, intentará que cada persona explore su propio bienestar financiero. En la sede central, que se ubicará en el Monumento a la Revolución, los conferencistas se organizarán a través de cuatro ecosistemas temáticos, cada uno asociado a un pilar del bienestar económico: fortaleza (seguridad), perseverancia (resiliencia), certeza (control) y plenitud (libertad).

Si no te encuentras en la capital del país y eres un nativo digital, los organizadores han preparado en su plataforma virtual un espacio inmersivo que fusiona educación y diversión. Aquí podrás, mediante un avatar, explorar los mismos cuatro ecosistemas de la SNEF, en el que se encontrarán los stands digitales de cada institución participante. Todo diseñado para aprender a tomar las mejores decisiones en materia financiera.

Aventura en el mundo real

Si eres de los afortunados con la posibilidad de asistir a la sede central, podrás recibir una Pulsera del Bienestar Financiero, a través de la cual se registran todos los avances que logres por los stands que estarán en torno al Monumento de la Revolución.

Al asentar cada aprendizaje y logro que consigas en tu recorrido, la pulsera te ayudará a encontrar tu Mochila de la Experiencia.

Las instituciones que participan han diseñado actividades dentro de los cuatro ecosistemas.

Durante el recorrido, al completar retos, responder preguntas y participar en las dinámicas, podrás anotar “cuentas” en la pulsera y deberás contar con al menos una de cada ecosistema.

Para hallar tu mochila, necesitarás 10 cuentas en tu pulsera. Al presentarla en el centro de canje podrás recibir tu Mochila de la Experiencia, llena de recursos proporcionados por las instituciones participantes. Una vez concluida tu visita, podrás transformar tu pulsera en el mismo centro de canje por un llavero.

Más de 50 instituciones compartirán con el visitante la experiencia, tanto en la sede central como en la plataforma virtual.

Habrá conocimientos y dinámicas para reforzar lo aprendiendo. La experiencia es gratuita y para todas las edades.