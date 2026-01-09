Más Información

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Explota bodega de huachicol en Villagrán, Guanajuato; familias son evacuadas y activan operativo de emergencia

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

La Unidad de Medida y Actualización (UMA), con vigencia del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027, será de 117.31 pesos diarios, informó el Inegi.

La UMA alcanzará un valor mensual de 3 mil 566.22 pesos y uno anual de 42 mil 794.64 pesos, la cual se creó con el fin de sustituir el uso del salario mínimo como unidad de medida para determinar multas, pagos y sanciones económicas.

Los registros del Inegi señalan que la UMA acumula un alza de 60.6% en la última década. En 2016 su valor diario era de 73.04 pesos.

