La Unidad de Medida y Actualización (UMA), con vigencia del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027, será de 117.31 pesos diarios, informó el Inegi.
La UMA alcanzará un valor mensual de 3 mil 566.22 pesos y uno anual de 42 mil 794.64 pesos, la cual se creó con el fin de sustituir el uso del salario mínimo como unidad de medida para determinar multas, pagos y sanciones económicas.
Los registros del Inegi señalan que la UMA acumula un alza de 60.6% en la última década. En 2016 su valor diario era de 73.04 pesos.
