La extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al INEGI, que aprobó recientemente la Cámara de Diputados, es un grave retroceso porque se elimina al órgano evaluador y se afecta la rendición de cuentas, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Su desaparición completa confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial”, afirmó el sindicato patronal.

Transferir las funciones del Coneval al INEGI “implica confundir dos tareas distintas. El INEGI genera datos; el Coneval evaluaba políticas públicas. Una cosa es contar, otra es analizar impacto. La especialización del Coneval permitió identificar qué programas funcionaban y cuáles no. Eliminar esa capacidad técnica abre la puerta a decisiones sin fundamento, basadas en popularidad y no en resultados. Lo que no se evalúa con autonomía, se convierte en propaganda”.

En un comunicado, la Confederación afirmó: “…exigimos que se conserven íntegramente las metodologías, frecuencias y términos de referencia utilizados hasta ahora. Si los nuevos informes no son comparables, objetivos y transparentes, impedirán cualquier mejoría en la política social y lo denunciaremos públicamente. No aceptaremos simulaciones disfrazadas de evaluaciones. Medir la pobreza no puede convertirse en un acto de fe, ni en un instrumento de campaña”.

Tras afirmar que rechazan la medida que elimina al Coneval que era “el único organismo capaz de evaluar, con rigor e independencia, la política social del Estado mexicano”, afirmaron que eso no es una reestructuración administrativa, en realidad es eliminar al evaluador para evitar cualquier resultado adverso.

Consideró que el organismo evaluador de las políticas de pobreza fue un referente técnico nacional e internacional, cuyos “informes revelaron progresos, pero también errores y retrocesos en los programas sociales”.

Por ello, fue objeto de descalificaciones por parte del gobierno anterior, “especialmente cuando en 2021 documentó que 3.8 millones de personas más habían caído en la pobreza”.

