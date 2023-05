La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a las millonarias ganancias que tiene la banca comercial en México, además de insistir en la conveniencia de que su gobierno tenga una firma como Banamex.

El mandatario recordó que en 2022, los bancos tuvieron un año histórico en utilidades, con 236 mil 743 millones millones de pesos, 20% más en cifras anuales.

De hecho, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, las instituciones bancarias han tenido un disparo en sus ganancias comparadas con el mismo periodo de otros presidentes.

El pasado miércoles, EL UNIVERSAL publicó que al cierre de marzo, la utilidad acumulada en 52 meses de la administración actual, los bancos ganaron 771 mil millones de pesos, 71% más respecto al mismo lapso con el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Han ganado muchísimo dinero los banqueros. Si no fuese porque le está yendo bien a la mayoría del pueblo, sí me daría mucha vergüenza. Ahora que fui a la Convención Bancaria no lo quería decir”, dijo este viernes en su conferencia mañanera.

AMLO insiste en que gobierno debe tener un banco como Banamex

Entre su argumentos, López Obrador dijo que si el gobierno tiene un banco como Banamex, además de ser buen negocio, ya que esta firma tuvo ganancias de 20 mil 433 millones de pesos en 2022, también habría un ahorro en el pago de comisiones que hay por el manejo del presupuesto en la banca comercial por parte de la administración pública.

“Imagínense que el presupuesto se maneje en un banco público. ¿Cuánto es ahorro de comisión?”, cuestionó el mandatario federal.

Esto ganaron los bancos por comisiones entre enero y marzo

En ese sentido, al cierre del primer trimestre de 2023, el saldo neto de ingresos por comisiones consolidadas para el sector bancario fue de 38 mil 769 millones de pesos, 7.2% por arriba en términos reales respecto del mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En detalle, el cobro neto de comisiones por operaciones de crédito fue de 8 mil 249 millones de pesos, lo que representa una participación del 21.3% con respecto del total de ingresos netos por comisiones y aumentaron 22.6% en términos reales anuales.

En tanto, el cobro de comisiones por diversos servicios que brinda la banca, particularmente al sector empresarial y gubernamental, en materia de servicios, inversiones y operaciones fiduciarias, así como de operaciones con valores y títulos alcanzó 20 mil 467 millones de pesos en el mismo periodo.

