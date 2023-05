Al retomar la encuesta de EL UNIVERSAL en donde muestra que cuenta con el apoyo del 65% de los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en México no hay una polarización, puesto que la gente está conforme con su gobierno y apoya su movimiento de transformación.

López Obrador señaló que si la encuesta de El Gran Diario de México mostrara que la diferencia entre quienes están a favor y en contra de su gobierno fuera 55-45, 45-55 o 50-50, sí se podría hablar de una polarización.

En la conferencia de prensa matutina se proyectó el tuit de José Antonio Crespo, quien escribió que “si esta encuesta de El Universal refleja fielmente lo que la gente cree, el país está perdido”.

“No hay polarización, si se dan cuenta, polarización sería que estuviéramos -como dice la eminencia (José Antonio Crespo)-, si estuviese 55-45 o 45-55 o 50-50, pero si la encuesta es como dice este intelectual del conservadurismo refleja fielmente lo que la gente cree pues aquí no hay polarización.

“Aquí lo que hay (el 26% que no apoya su gobierno) es una élite, imaginen una pirámide o un cerro, entonces la cúspide arriba, pues puede haber inconformidad, pero hacia abajo la pirámide del cerro la gente esté conforme, apoya la transformación porque también eso se atribuyen de que son mayoritarios y por eso hablan de polarización. No, no son mayoritarios”, afirmó.

AMLO mantiene alta aprobación entre la población

La medición trimestral nacional de Buendía & Márquez, en exclusiva para EL UNIVERSAL, arroja que los números de aprobación presidencial se mantienen altos y sin cambios sustantivos desde hace un par de años.

La encuesta nacional, cara a cara, en vivienda, registra un respaldo a la gestión presidencial de 65%, mientras que 26% la califica de manera negativa.

