En 2023 las exportaciones de Italia a México alcanzaran ocho mil 594 millones de dólares, cifra 10.5% más con respecto al año anterior y se espera que este año pueda mostrar un dinamismo igual e incluso que supere el 10% de crecimiento, informaron autoridades de ese país en el marco del día Made en Italy.

Dentro de ese monto de exportaciones italianas a nuestro país van todo tipo de productos de alta gama.

De acuerdo con datos del Trade Data Monitor ese país europeo ha casi duplicado sus exportaciones a tierras mexicanas en esta década: En dólares en 2020 sumaron cuatro mil 838 millones de dólares; en 2021 sumaron seis mil 109 millones y en 2022 alcanzaron los siete mil 784 millones según las cifras.

La Embajada de Italia en México, junto con la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, Oficina de Ciudad de México y el Instituto Italiano de Cultura (IIC), celebraron la primera edición de la “Giornata Nazionale del Made in Italy” el pasado 15 de abril en el Instituto Italiano de Cultura, ubicado en la Ciudad de México.

El evento contó con la participación del embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, quien informó durante su mensaje en el evento que se encuentra muy entusiasmado de que la primera edición del Día Nacional del Made in Italy haya tenido el enfoque de transición ecológica y la economía circular.

“Son todos temas que tiene que ver con nuestro futuro. Tienen, evidentemente, un interés muy fuerte con todo lo que es cooperación entre las empresas, con sistemas productivos e industriales y, sobre todo, con el futuro del planeta […] No hay nación, no hay país, no hay grupo de países que puedan hacer este trabajo sin la cooperación internacional. Éste es un desafío que vamos a ganar todos juntos”, destacó Alessandro Modiano.

Alessandra Astolfi, de Italian Exhibition Group, compartió durante el evento que el índice de reciclaje en Italia tiene una tasa del 80%, lo cual es considerablemente superior al promedio general de la Unión Europea (UE).

Por lo tanto, esta capacidad industrial de reciclaje y de economía circular se han convertido en un éxito distintivo, y este conocimiento, Italia busca exportarlo también a otros países, como en el caso de México. Por esa razón, Ecomondo, la mayor feria italiana de medioambiente y transición ecológica, se llevará a cabo en su tercera edición en México del 17 al 19 de abril en Expo Guadalajara.

Javier Arribas Quintana, ministro Consejero de la Delegación de la Unión Europea en México, dio a conocer que la UE está por adoptar ahora mismo un reglamento europeo sobre el tema de diseño y desarrollo de productos sostenibles, llamado ESPR, por sus siglas en inglés, donde se abarcan temas tan importantes como la rentabilidad, la fiabilidad, la posibilidad de reutilización, de actualización y de reparación, la facilidad de mantenimiento, la renovación del producto, la facilidad de desmontaje, la remanufactura, el reciclado de productos y materiales, entre otros.

