Sí bien las instituciones financieras de todo el mundo lograron avances modestos, pero significativos en el fomento de la igualdad de género en los altos cargos, incluso en medio del mayor escrutinio político sobre las iniciativas de diversidad e inclusión, los bancos centrales lograron las mayores mejoras.

De acuerdo con el Índice de Equilibrio de Género 2026 Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF por sus siglas en inglés) el porcentaje de gobernadoras centrales aumentó de 16 a 19 en un año.

Según el indicador del centro de estudios independiente especializado en banca central, política económica e inversión pública, eso significa que el número de mujeres gobernadoras alcanzó un récord histórico de 35, seis de las cuales dirigen los bancos regionales de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

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Según el indicador, es el mayor número de mujeres que han dirigido los bancos regionales de la Fed en un solo año.

Reserva Federal de EU destaca

Anna Paulson dirige actualmente el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, mientras que Cheryl Venable fue designada presidenta interina del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

Estas mujeres se unieron a Susan Collins, Beth Hammack, Lorie Logan y Mary Daly, quienes dirigen los bancos de la Reserva Federal de Boston, Cleveland, Dallas y San Francisco, respectivamente.

Mencionó que eso se da en un momento crítico en el que las organizaciones federales y privadas de en EU estaban bajo presión para eliminar la información sobre diversidad, equidad e inclusión y abandonar las iniciativas relacionadas.

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Crece representación de género en los bancos centrales

Pone de manifiesto que estas tendencias sugieren que el progreso en la representación de género dentro de los bancos centrales ha continuado. El porcentaje de mujeres subgobernadoras se situó en el 30%.

Del total de altos cargos en los bancos centrales, el 33% son mujeres, un modesto aumento con respecto al año anterior.

No obstante, muestran una tendencia observada en todas las instituciones: las mujeres están alcanzando el umbral del 30% en puestos de alta dirección, aunque el nivel de liderazgo más alto se mantiene por debajo de este objetivo.

De los 45 gobernadores recién nombrados, 11 son mujeres. De ellas, tres provienen de bancos centrales. Yangchen Tshogyel dirige actualmente la Real Autoridad Monetaria de Bután, tras haber ejercido como subgobernadora desde 2016.

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Priscilla Thakoor es ahora la gobernadora del Banco de Mauricio, después de haber ocupado diversos cargos en el banco desde 2002, y Anna Breman pasó a dirigir el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tras ser la primera subgobernadora del Sveriges Riksbank, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora y extranjera en dirigir el banco central.

Cabe destacar que, de las 35 gobernadoras, 21 han ascendido dentro del sistema bancario central, lo que sugiere que la cantera de talento femenino en estas instituciones se está fortaleciendo.

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