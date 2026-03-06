Gabriela Gutiérrez Mora es la tercera mujer en presidir el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), institución que cumplirá 65 años en septiembre, y que nació como un club de caballeros para hablar sobre finanzas e intercambiar experiencias.

Hoy tiene una membresía de casi mil 300 socios, de los cuales apenas 20% son mujeres.

“No es que no quieran involucrarse. Es que el perfil de mujeres en las finanzas, en número, es bajo”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

Estas fechas significan un momento de visibilidad para las mujeres, opina la también directora zonal de Banca Mifel en Baja California Sur, con más de 20 años de experiencia en instituciones financieras.

Destaca que en las finanzas, en un nivel intermedio, hay muchas mujeres que van creciendo, pero más arriba, como cabezas dentro de empresas o en bancos, es menor el número porque a lo mejor truncaron sus estudios de posgrado o prefirieron su crecimiento personal.

Para ella, más que obstáculos, son retos que enfrentan las mujeres en las finanzas, donde las jóvenes vienen con más fuerza con el lema “somos líderes, no mandonas”.

Gutiérrez Mora no sólo es la tercera mujer en presidir el IMEF, sino la primera en aceptar un mandato por dos años y la única de un país extranjero.

Nació en Ecuador, lugar que dice es muy similar a México en cuanto al desarrollo para las mujeres, pero reconoce que no es fácil ir a otro país, como tampoco pasar por un divorcio.

Trabaja desde los 19 años, e inició en un despacho de abogados en Ecuador. Desde entonces ha liderado equipos.

El primer equipo que encabezó fue uno de ventas y recuerda que cuando iba a las juntas con sus compañeros, se dirigían a los hombres, y cuando se daban cuenta de que ella era la jefa, se disculpaban.

En el plano latinoamericano, afirma que falta mucho por hacer en educación de las mujeres en el sentido de independencia, libertad y trabajo, porque quizás muchas no se sienten merecedoras de lograr metas.

Para ella, ser presidenta del IMEF representa, además de un aprendizaje, una gran oportunidad de devolver a México todo lo que le ha dado, pues es un voluntariado que requiere tiempo y que combina con la crianza de dos hijos y los cuidados de su madre con Alzheimer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.