El crecimiento de proyectos de infraestructura, la contratación de servicios especializados y el aumento de controversias fiscales y corporativas impulsan 43% la demanda de contratación de fianzas en México, un instrumento financiero clave para garantizar operaciones empresariales, cumplimiento de contratos y protección patrimonial.

De acuerdo con el documento Análisis Estadístico de Fianzas 2024, elaborado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la penetración de la operación de fianzas en México alcanzó 6.38% de responsabilidad respecto al PIB ese año, su nivel más alto en el último lustro, impulsada por el crecimiento de proyectos de infraestructura y una mayor necesidad de garantías corporativas.

Las fianzas funcionan como garantías legales y financieras que respaldan el cumplimiento de obligaciones establecidas en contratos relacionados con construcción, suministro de servicios, arrendamiento, temas fiscales o proyectos corporativos. En caso de incumplimiento, permiten proteger económicamente a la parte afectada y reducir riesgos operativos y financieros.

Tras caer a 5.86% del PIB en 2021, el sector afianzador retomó una tendencia de crecimiento vinculada al dinamismo en la construcción.

La diferencia porcentual en términos nominales de lo que representaron las fianzas en el PIB estos años es de 42.8%, y sigue en aumento en 2025 y 2026, según el análisis de la CNSF.

Fianzas, clave para empresas que participan en contratos con el gobierno

”Las empresas enfrentan un entorno donde garantizar el cumplimiento de contratos y proteger sus operaciones se ha convertido en una prioridad, especialmente en sectores vinculados con infraestructura y servicios especializados.

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“Actualmente la necesidad de las empresas, tanto privadas como las que trabajan con gobierno, es contar con una fianza para poder cumplir obligaciones y acceder a contratos”, explicó Luis Domínguez Toribio, especialista de Fianzas en la firma Eikos.

Las llamadas fianzas administrativas continúan siendo las más demandadas dentro del mercado mexicano, particularmente en proyectos de construcción, obra pública, licitaciones y suministros estratégicos.

“Todos los proyectos de infraestructura incrementan la participación de constructoras y empresas proveedoras, y eso también aumenta la necesidad de contratar pólizas de fianza”, detalló Domínguez.

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Dependiendo del tipo de contrato, las coberturas pueden garantizar anticipos entregados para iniciar proyectos, cumplimiento de obligaciones contractuales o correcta entrega de bienes y servicios.

En algunos casos, las garantías pueden representar entre 50% y 60% del valor contractual, especialmente en contratos relacionados con adquisiciones y obra pública.

Este tipo de instrumentos son fundamentales para empresas que buscan participar en contratos con gobierno o grandes corporativos privados, ya que en muchos casos son un requisito indispensable para formalizar acuerdos.

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