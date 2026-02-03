El Super Bowl LX se perfila como un evento de alto consumo en México. Los aficionados planean gastar entre 500 y mil pesos para ver el partido, principalmente en alimentos y bebidas, de acuerdo con un estudio de Kantar.

De acuerdo con la consultora, la expectativa es alta: 83% de los mexicanos tiene previsto seguir el juego, lo que confirma que el Super Bowl ya no es solo un espectáculo deportivo, sino un evento social con impacto directo en el gasto de los hogares.

La firma detalló que siete de cada diez mexicanos serán anfitriones en su casa, mientras que 21% acudirá a reuniones con amigos. Solo una minoría optará por bares o restaurantes, con lo que esta dinámica impulsa el gasto en supermercados y tiendas de conveniencia durante las horas previas al partido, que se extiende por más de tres horas.

El motivo principal para ver el encuentro es el juego mismo, señalado por 62% de los encuestados, aunque 49% lo asocia con convivencia social.

En la mesa, el menú está definido, donde las botanas saladas lideran con 70% de preferencia, seguidas de la pizza con 56%. Las hamburguesas mantienen presencia y muestran crecimiento, con 46%. Alitas y tacos siguen siendo clásicos del Super Bowl con 44% y 40%, respectivamente.

El guacamole permanece como acompañante recurrente con 39%. En bebidas, la cerveza continúa como la opción dominante con 69%, seguida de refrescos con 71%. Las bebidas de mayor graduación quedan relegadas, consumidas solo por 28 por ciento

La transmisión seguirá concentrándose en televisión abierta, elegida por 52% de los mexicanos, mientras que 28% verá el partido en TV de paga. Las plataformas digitales avanzan de forma gradual, con 8% de la audiencia, un dato que refleja un cambio paulatino en los hábitos de consumo de contenidos deportivos.

El atractivo del medio tiempo añade presión positiva al evento. La participación de Bad Bunny elevó el interés entre la audiencia mexicana. Para 53% de los encuestados, su presencia incrementa las ganas de ver el espectáculo; 35% lo percibe como orgullo latino y 32% lo considera un cambio positivo que un artista latino encabece el escenario del Super Bowl. Así,el interés por el show de medio tiempo creció cuatro puntos respecto al año anterior.

En lo deportivo, el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks mantiene a la afición dividida. El 49% anticipa el triunfo de los Patriots, mientras que 47% se inclina por los Seahawks. La cercanía en las preferencias refuerza la expectativa por el resultado.

La publicidad también juega un papel clave. El 82% de los mexicanos valora positivamente los anuncios del Super Bowl, destacando creatividad, colaboraciones con artistas y promociones. Además, 69% ha comprado productos anunciados durante el partido, lo que confirma la eficacia del evento como plataforma comercial.

