El anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de que no va a modificar el calendario del ciclo escolar 2025-2026 genera certidumbre a las familias, comercios y prestadores de servicios, entre otros, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado, el organismo empresarial agradeció la apertura de las autoridades educativas para escuchar distintas voces y “ponderar los efectos que una modificación de alcance nacional podría tener en la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en un país con realidades regionales diversas”.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que la organización del calendario escolar “tiene implicaciones educativas, sociales, familiares y económicas para madres y padres trabajadores, negocios familiares, servicios de cuidado, transporte, alimentación, hospedaje, entretenimiento y actividades vinculadas con la temporada vacacional.

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Añadió que “cuando las familias tienen certidumbre, los negocios también pueden planear. Y cuando los negocios planean, las economías locales se fortalecen. Esta decisión permite ordenar mejor la vida familiar, laboral y económica de millones de mexicanas y mexicanos”.

Concanaco-Servytur consideró que “las decisiones públicas con impacto nacional deben construirse con diálogo, sensibilidad social y visión territorial, escuchando a familias, docentes, autoridades locales, comunidades escolares y sectores productivos”.

La Confederación ofreció colaborar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno “para tener una planeación ordenada de las temporadas vacacionales, fortalecer el consumo formal, promover el turismo nacional y acompañar a los negocios familiares que sostienen la economía de México desde cada municipio, ciudad y región, reconociendo que toda decisión de calendario debe considerar también su impacto en los hogares, en las mujeres cuidadoras, en las empresas familiares y en las economías regionales”.

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