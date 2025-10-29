El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) pidió que se reconsidere de manera inmediata el decreto que expulsó a la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y se exploren soluciones efectivas que permitan restituir condiciones equitativas para todos los operadores, antes de que el daño sea irreversible.

Asimismo, sugirieron que se establezca una mesa técnica que incluya a todos los actores del sector para recuperar la confianza de los socios comerciales de México y evitar el colapso del transporte aéreo.

“México debe de proteger el Convenio Bilateral con Estados Unidos que ha sido pieza angular para el crecimiento y desarrollo de la aviación nacional. Gracias a este instrumento, todas las aerolíneas mexicanas han podido ampliar su presencia internacional, abrir nuevas rutas estratégicas y fortalecer sus operaciones competitivas.

“El cumplimiento de buena fe de este acuerdo no limita nuestra soberanía, la fortalece al garantizar certidumbre jurídica, reciprocidad y condiciones equitativas que permiten el desarrollo sostenible del sector aeronáutico mexicano en el contexto global”, afirmó el CPAM en un comunicado.

Foto: Pixabay

Colegio de Pilotos advirtió sobre sanciones por traslado de carga aérea al AIFA

El Colegio de Pilotos manifiesto su profunda preocupación ante las medidas sin precedentes impuestas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), las cuales ya están generando afectaciones inmediatas y concretas en la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

Ayer, el DOT revocó autorizaciones para una decena de rutas operadas por aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como el vuelo inaugural hacia San Juan, Puerto Rico desde el AICM, y una ruta adicional desde el AICM hacia Newark, Nueva Jersey.

“Estas decisiones impactan directamente a las tres principales aerolíneas mexicanas y ponen en riesgo la estabilidad de la industria aeronáutica nacional”, afirmó el Colegio.

El CPAM refirió que desde 2023 advirtió que las decisiones que implementó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador podrían derivar en sanciones bilaterales devastadoras, pero en su momento la autoridad aeronáutica minimizó los señalamientos técnicos y profesionales.

“La cancelación de rutas y la amenaza inminente de suspender operaciones de carga son hechos sin precedentes en la historia de la aviación bilateral, que no solo afectan a las aerolíneas, sino también a pilotos, tripulaciones, exportadores, importadores y miles de profesionistas y familias del sector que hoy ven en riesgo su fuente de empleo y su sustento”, subrayó el CPAM.

