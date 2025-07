La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no debió haber decretado una intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam y Vector, tras haber sido señalados por el gobierno de Estados Unidos por débiles controles en materia de financiamiento al terrorismo bajo la nueva ley contra el fentanilo.

Sólo provocó pánico en el sector financiero que obligó al Banco de México (Banxico) a intervenir con un fondeo para proveer de liquidez al sistema.

Así lo planteó el asesor de la presidencia del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Antonio Quesada en la mesa de análisis sobre el sistema financiero organizada por el organismo.

En su opinión, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento.

“Es una excelente oportunidad de lecciones aprendidas; se extralimitó facultades porque no correspondía una intervención”, consideró.

Según su experiencia, al momento en que la CNBV hace la intervención, no había ni los temas de liquidez ni de capitalización que ameritaban esa acción.

Lo que hubiera procedido era una inspección para analizar de manera muy puntual los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Intervención de bancos solo asustó a los bancos, dice IMEF

Intervención temporal tampoco es un término definido y acotado, acusó, ya que todo en este mundo es temporal y habría que precisar exactamente lo que iban hacer con esa medida.

“Algunos dicen que fue oportuna porque protegieron a las instituciones, pero creo que terminaron de asustar porque los bancos de al lado les cancelaron los SPEI y tuvo que entrar Banxico para hacer un tema de fondeo de liquidez para que no tuvieran mayores repercusiones”, señaló.

Quesada dijo que hay una estupenda oportunidad de aprender porque ya se van a normalizar ese tipo de publicaciones; debemos actuar de una manera más prudente.

Incluso anticipó que cuando hay una intervención, ese proceso por lo general termina en la venta o capitalización del banco, misma suerte que podría correr la casa de bolsa aludida.

“Es un tema que dará para seguir próximos meses”, advirtió.

Futuro de CIbanco, Intercam y Vector es complicado

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, coincidió que el final no será bueno.

“Está muy complicado el futuro de estas instituciones”, sentenció al explicar que en el caso de CIBanco e Intercam sus ingresos de cambios son más del 60% del total.

Al no poder operar en el mercado cambiario a partir de que entra en vigor la prohibición en EU, no solo eso, el mercado ya dejó de operar con ellos, puntualizó, no tienen una fuente de ingresos que pueda estar financiando sus operaciones.

CIBanco que era un banco fiduciario ya tuvieron que escindir esa parte para pasarla a la banca de desarrollo para que sigan funcionando los fideicomisos sin mayores alteraciones, refirió.

“Por experiencia esto no se resuelve rápidamente”, dijo al explicar que existe una fuerte posibilidad de que eventualmente queden como “cascarones” o como Accendo Banco que fue liquidado judicialmente en 2021; entró en insolvencia y después fue vendido.

El presidente del Grupo IMEF en Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro Sandoval Murillo, comparó las consecuencias con lo que hace el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando cancela el sello digital a un contribuyente y ya no puede facturar por un tiempo.

“Es un tema de cumplimiento con costos administrativos; para todo eso hay un protocolo a seguir para la prevención, es como vacunarse”, expresó.

La presidenta nacional del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, estableció que ya no basta con los controles antilavado que obligan a identificar al cliente; también a los proveedores y con todos los que nos relacionamos para no ser vulnerables.

