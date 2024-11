El fundador y director general de la fintech argentina Ualá, Pierpaolo Barbieri, resaltó la oportunidad de negocio en el sistema bancario mexicano, en un momento donde varios jugadores tecnológicos buscan convertirse banco y competir en el segmento de crédito y obtener participación en el mercado de nómina.

Ualá opera como banco en México después de la adquisición hace tres años de la firma basada en Monterrey ABC Capital y hasta el momento se ha enfocado en sanear la cartera, reducir los niveles de morosidad y capitalizar a la entidad para atraer al público que busca opciones financieras digitales y productos con altas tasas de rendimiento.

A 7 años de su creación y luego de anunciar una ronda de capital por 300 millones de dólares, de los cuales, dijo el directivo, gran parte se enfocarán al crecimiento de Ualá en México, Barbieri resaltó el encuentro que tuvo la mañana de este jueves con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien resaltó la oportunidad de que el sector tecnológico siga atrayendo inversiones al país.

“Hablamos con el secretario de Economía de la inversión y de seguir creciendo nuestra base de usuarios en México, de nuevas unidades de negocio y del camino de hacernos banco. Comprar ABC, recapitalizar la entidad y llevarlo a los niveles que tiene ahora que son de los mejores del sistema mexicano”, dijo el directivo.

El directivo enfatizó la oportunidad que se mantiene en México en términos macroeconómicos, con sus bajos niveles de bancarización y la oportunidad de ofrecer productos con altos rendimientos en un mercado donde los bancos tradicionales no generaban beneficios para sus usuarios.

El CEO de Ualá ,servicios financieros , nos anuncia 300 millones de dólares de inversión en México esta mañana !!! pic.twitter.com/8kKa3RkDzU — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 14, 2024

“México es un país que crece, donde la pobreza extrema está bajando muy rápido, y digan lo que digan, el gobierno es estable, el banco central es independiente, el crecimiento es positivo y la inflación está controlada”, enfatizó.

Morosidad baja, en 2025, dice Ualá México

El director de Ualá México, Andrés Rodríguez, explicó que después de un año de saneamiento de la cartera de ABC Capital, para el año próximo se prevé alcanzar rangos de morosidad similares al sistema bancario mexicano, particularmente en el segmento de cartera de crédito.

Actualmente, la morosidad de la firma se ubica en 28%, siendo de las más elevadas entre los bancos que operan en el país, pero mantiene una tendencia a la baja y sigue sumando clientes.

“El año pasado cuando terminamos de tomar el control de la entidad, el índice de morosidad estaba en 80%. Hicimos una limpieza de la cartera y generamos una coordinación con el regulador. La expectativa es tener un 20 a 25% normalizado en ese tipo de indicadores”, dijo el directivo.

Sobre la reducción de la tasa de referencia efectuada este jueves por el Banco de México, ubicándola en 10.25% y su impacto en los productos de rendimiento que hay en el mercado, donde Ualá ofrece a sus clientes 14% de ganancias, el directivo dijo que la reducción no se refleja de forma inmediata en el sistema, además de que involucra estrategias de negocio más complejas.

“Los traspasos de esas tasas hacia el mercado no son tan rápidos. No se ve ese impacto tan grande en la baja de tasa a nivel sistema financiero. No hay un efecto tan veloz y esa tasa no tiene tanto que ver con la política monetaria sino con los márgenes financieros y eventualmente los costos de servicios más bajos hace que le pasemos parte de nuestro margen al usuario”, dijo.

