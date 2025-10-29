La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) externó su preocupación ante las recientes órdenes emitidas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), que impactan las operaciones de aerolíneas mexicanas de pasajeros y carga.

El sector aéreo mexicano reconoce la importancia de mantener una relación bilateral basada en la cooperación, la certidumbre y el beneficio mutuo.

“Canaero hace un respetuoso llamado al Gobierno de México y a sus contrapartes estadounidenses, para fortalecer los canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones que restablezcan las condiciones de competencia y conectividad entre ambos países a la brevedad posible”, mencionó en un comunicado.

La cámara reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con los distintos actores del sector, a fin de identificar alternativas que mitiguen el impacto para pasajeros, empresas y cadenas logísticas, que contribuyan a la continuidad de los servicios aéreos en beneficio del comercio, el turismo y la integración económica regional.

Canaero confía en que, mediante una interlocución abierta y constructiva, será posible avanzar hacia un marco de cooperación que preserve los intereses de México, fortalezca el desarrollo sostenible del sector aéreo nacional y vele siempre por los intereses de sus pasajeros.

