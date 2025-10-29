Más Información

, el gigante argentino de comercio electrónico y , obtuvo en el tercer trimestre del año ganancias de 421 millones de dólares, lo que ha supuesto un aumento interanual del 6%.

De acuerdo con el informe de resultados presentado este miércoles por la empresa, durante el tercer trimestre de 2025 MercadoLibre sumó ingresos netos por siete mil 409 millones de dólares, con un aumento interanual del 39%.

La compañía, que opera en 18 países de , afirmó -en un comunicado- que "fortaleció significativamente su posición competitiva en este período".

La multinacional latinoamericana precisó que en el tercer trimestre obtuvo ingresos netos de cuatro mil 174 millones de dólares en el segmento del comercio electrónico y de 3 mil 235 millones de dólares en el segmento 'fintech' (servicios financieros basados en la tecnología).

En tanto, el beneficio operativo registrado en el tercer trimestre del año en curso fue de 724 millones de dólares, lo que representa una mejora de 30%.

La compañía detalló que la cartera de crédito de Mercado Pago, su división de tecnofinanzas, creció 83% interanual y llegó a 10 mil 328 millones de dólares.

"En fintech, Mercado Pago continúa avanzando hacia su objetivo de convertirse en el banco digital más grande de América Latina, alcanzando 72 millones de usuarios activos mensuales (+29 % interanual)", resaltó la compañía.

Mercado Pago posee activos bajo administración por 15 mil 070 millones de dólares.

Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo en 2024 un beneficio neto de mil 911 millones de dólares, lo que supuso una mejora del 93.6% frente a los resultados de 2023.

La compañía, que tiene a México, Brasil y como sus principales mercados, cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales compañías tecnológicas del mundo.

