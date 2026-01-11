El país que hoy encabeza Delcy Rodríguez enfrenta desde hace años un éxodo masivo de migrantes y refugiados, con importantes necesidades humanitarias.

Los aeropuertos mexicanos atendieron a 59 mil venezolanos entre enero y noviembre del año pasado, una disminución de 11.7% en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la información disponible en la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A partir de enero de 2022, las personas portadoras de pasaporte venezolano requieren visa para viajar a México en calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, aunque el documento no garantiza la internación a territorio nacional.

Las actividades incluyen turismo, tránsito, negocios, estudios de corta duración, competencias deportivas, entre otras. Con la visa no podrán exceder seis meses de permanencia en México.

Antes del requisito, Venezuela aparecía entre los cinco países de América Latina que más personas enviaban a México, pero las llegadas se desplomaron a causa del visado.

El año pasado, la nación sudamericana se colocó en la octava posición en la región y en el lugar 22 a escala global, de acuerdo con las cifras de la Segob.

También destacan las disminuciones de otros países latinoamericanos. En particular, el arribo de colombianos se redujo 15.5%; el ingreso de brasileños bajó 5.3%; el de chilenos, 4.2%, y la llegada de peruanos se desplomó 39.9%.

“El turismo latinoamericano ha sufrido maltrato al querer entrar a nuestro país y muchos ecuatorianos, peruanos y bolivianos no pueden venir, mientras que los colombianos cada día tienen más miedo de visitarnos”, acusó el presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez.