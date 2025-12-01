BMW Group anunció el cambio de liderazgo en la planta de San Luis Potosí.

A partir del 1 de enero de 2026, Klaus von Moltke asumirá la posición de presidente y CEO, en sucesión de Harald Gottsche, quien concluye su gestión tras más de 20 años al frente de la planta.

Nacido en Sudamérica, Klaus von Moltke actualmente es vicepresidente senior para la producción de motores de BMW AG y director de la planta de BMW Group en Steyr, Austria.

Tiene una sólida trayectoria internacional de más de 25 años de experiencia en planificación, industrialización, diseño conceptual y gestión de proyectos.

Desde 1998, ha ocupado puestos clave en las plantas de Sudáfrica, Países Bajos y Alemania, liderando la implementación de procesos de manufactura para diversos modelos, así como la producción de motores para vehículos BMW.

La llegada de Klaus von Moltke comienza con una nueva etapa para la planta de San Luis Potosí, que será una de las sedes de producción de la nueva iX3 eléctrica, un modelo perteneciente a la plataforma Neue Klasse.

“En la planta de motores más grande de BMW Group tuve la oportunidad de proporcionar los excepcionales motores para la Neue Klasse. Ahora, me complace enormemente llevar los vehículos Neue Klasse a las calles junto con el extraordinario equipo de la planta de San Luis Potosí. A pesar de las desafiantes condiciones actuales, continuaremos escribiendo la historia de éxito de nuestra compañía en América”, mencionó von Moltke.

Por su parte, Harald Gottsche se integró como presidente y CEO de la Planta en diciembre de 2020, tras más de dos décadas de trayectoria en la red global de producción de BMW Group.

Bajo su liderazgo, la planta potosina alcanzó el medio millón de unidades producidas, incorporó modelos estratégicos como el Serie 2 Coupé, el M2, y ediciones limitadas cmo el M2 CS y el M2 Racing.

De igual manera, dio inicio al proceso de transición hacia la producción de vehículos eléctricos de la plataforma Neue Klasse y baterías de alto voltaje con una inversión de 800 millones de euros para la expansión de la planta y la creación de un Centro de Producción de Módulos de Baterías.

Al respecto, Gottsche comentó que fue un privilegio liderar a un equipo excepcional en San Luis Potosí, alcanzado hitos importantes que posicionan a México como un actor clave en la estrategia global de BMW Group.

“Me complace también que nuestra planta sea un referente en el estado con un gran enfoque en educación, gracias a acciones como el Programa Dual, la alianza con el Club de Niños y Niñas y el apoyo a escuelas locales que han impactado positivamente en el desarrollo educativo”, destacó.

BMW Group agradeció la contribución de Harald Gottsche y dio la bienvenida a Klaus von Moltke, reafirmando su compromiso con el desarrollo, la innovación tecnológica y la promoción del talento mexicano.

