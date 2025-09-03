El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desligó del tono negativo de sus pares estadounidenses, avanzando 1.5% y ubicándose en 59 mil 748 unidades, con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico.

Así, el indicador acumula un rendimiento de 20.7% este año.

A nivel empresarial, 23 de las 36 emisoras que integran el Índice registraron ganancias. En particular, Peñoles, Pinfra y Banco del Bajío lograron los mayores avances del día, mientras que Becle, Arca Continental y Coca-Cola FEMSA encabezaron las pérdidas.

Por su parte, la divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó en 18.73 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.47% o 9 centavos respecto a la jornada anterior, con lo que se ubica en su nivel más débil desde el 21 de agosto, de acuerdo con información de Bloomberg.

Paridad Peso-Dolar

El dólar al menudeo terminó ayer en 19.20 pesos a la venta en sucursales de Banamex, 0.52% o 10 centavos por arriba de su precio del cierre del lunes.

La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento de 0.56% del dólar estadounidense, de acuerdo con su índice ponderado, la mayor ganancia para una sesión desde el 25 de agosto de este año.

El aumento en la aversión al riesgo se debió a la incertidumbre en Francia, Japón y el Reino Unido, por el incremento en las tasas de los bonos de esos gobiernos. El mercado tiene miedo de que se desate una crisis de confianza global, lo que elevó la demanda del dólar estadounidense como activo refugio, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Base.

Por su parte, el oro cerró la sesión cotizando en 3 mil 532 dólares por onza, con una ganancia de 1.6% y tocando un nuevo máximo histórico intradía. Además del aumento en la aversión al riesgo global, las presiones al alza se deben también a una creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense realizará un recorte de 25 puntos base a su tasa de interés el 17 de septiembre.

La mayor aversión al riesgo llevó al mercado de capitales a mostrar pérdidas a escala global, con excepción de México. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.55%, hilando dos sesiones a la baja por primera vez desde el 31 de julio y el 1 de agosto.

El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.82%, también ligando dos sesiones a la baja, y el S&P 500 retrocedió 0.69%, mostrando su menor nivel desde el 21 de agosto.

El precio del petróleo WTI llegó a 65.59 dólares el barril, un alza de 2.47%, luego de no haber cotizado el lunes por el feriado en EU, reflejando una alta sensibilidad a los riesgos geopolíticos y a la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales.